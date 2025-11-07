DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Roadshow mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Beim Autobauer gebe es am Ende vieler Tunnel etwas Licht, schrieb Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er sieht sich darin bestätigt, dass VW zwar nach wie vor mit verschiedenen Problemen konfrontiert ist, aber gute Fortschritte macht. Dies gelte vor allem in Bezug auf China, US-Zölle, interne Umstrukturierungen und die Elektromobilität./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 94,06EUR auf Tradegate (07. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



