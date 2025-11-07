DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Sell'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Das dritte Quartal wirke auf ihn "ungewöhnlich unkompliziert", schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 146,4EUR auf Tradegate (07. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 105
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
