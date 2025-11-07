Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 10.11.2025 bis 14.11.2025

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Montag. 10.11.2025



- (Nr. N064) Wanderungs- und Reisegeschehen zwischen den USA und Deutschland,

Januar-September 2025





Dienstag, 11.11.2025



- (Nr. 401) Inlandstourismus, September 2025

- (Nr. 46) Zahl der Woche zur Gründungswoche: Überlebensraten neu gegründeter

Unternehmen, Jahr 2023



Mittwoch, 12.11.2025



- (Nr. 402) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter

Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Oktober 2025

- (Nr. 403) Großhandelspreise, Oktober 2025

- (Nr. 404) Einschulungen (vorläufige Ergebnisse), Schuljahr 2025/26



Freitag, 14.11.2025



- (Nr. 405) Energieverbrauch in der Industrie, Jahr 2024

- (Nr. 406) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, September 2025

- (Nr. 407) Gewerbeanzeigen, Januar bis September 2025

- (Nr. 408) Insolvenzen, August 2025 + Schnellindikator Oktober 2025



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.



Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11,65189

Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6153483

OTS: Statistisches Bundesamt







