    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 10.11.2025 bis 14.11.2025

    Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
    (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

    Montag. 10.11.2025

    - (Nr. N064) Wanderungs- und Reisegeschehen zwischen den USA und Deutschland,
    Januar-September 2025

    Dienstag, 11.11.2025

    - (Nr. 401) Inlandstourismus, September 2025
    - (Nr. 46) Zahl der Woche zur Gründungswoche: Überlebensraten neu gegründeter
    Unternehmen, Jahr 2023

    Mittwoch, 12.11.2025

    - (Nr. 402) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter
    Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Oktober 2025
    - (Nr. 403) Großhandelspreise, Oktober 2025
    - (Nr. 404) Einschulungen (vorläufige Ergebnisse), Schuljahr 2025/26

    Freitag, 14.11.2025

    - (Nr. 405) Energieverbrauch in der Industrie, Jahr 2024
    - (Nr. 406) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, September 2025
    - (Nr. 407) Gewerbeanzeigen, Januar bis September 2025
    - (Nr. 408) Insolvenzen, August 2025 + Schnellindikator Oktober 2025

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

    Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

    Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 11,65189
    Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6153483
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Verfasst von news aktuell
