DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Zalando auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Online-Händlers habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das operative Ergebnis liege im Rahmen der Erwartungen. Besser bewertet der Experte den Geschäftsmix./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,18 % und einem Kurs von 23,36EUR auf Tradegate (07. November 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Adam Cochrane

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



