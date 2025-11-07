    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Daimler Truck auf "Buy" mit 50 Euro.
    • Solider Auftragseingang in Nordamerika festgestellt.
    • Ausblick bleibt unverändert, Margen könnten sinken.
    Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang in Nordamerika sei solide, schrieb Michael Aspinall am Freitagmorgen. Der Ausblick des Lkw-Herstellers sei unverändert, die Markterwartungen dürften sich jedoch etwas verringern angesichts der Margen in Nordamerika./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Daimler Truck Holding

    -1,67 %
    -1,92 %
    -4,04 %
    -14,22 %
    -7,57 %
    +23,91 %
    +11,37 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 34,27 auf Tradegate (07. November 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 27,86 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -11,97 %/+61,38 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00, was eine Steigerung von +47,67% zum aktuellen Kurs entspricht.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener Wert
