    Mittelstand hofft auf bessere Geschäfte

    Frankfurt am Main (ots) -

    - KfW-ifo-Geschäftsklimaindex erholt sich von Dämpfer im September
    - Mittelständische Unternehmen sind wieder optimistischer für die Zukunft,
    beurteilen ihre aktuelle Lage aber unvermindert skeptisch

    Nach einem Dämpfer im September hat sich die Stimmung im deutschen Mittelstand
    wieder aufgehellt. Im Oktober setzte der Geschäftsklimaindex den Erholungskurs
    fort, auf dem er sich seit Jahresbeginn befindet. Er legte leicht um 1,3 Zähler
    zu auf nun minus 14,6 Punkte, wobei die Nulllinie den langjährigen Durchschnitt
    markiert - die Stimmung bessert sich also, hat aber noch sehr viel Luft nach
    oben.

    Getrieben wird der Aufwärtstrend bereits seit Jahresbeginn maßgeblich von
    steigenden Geschäftserwartungen des Mittelstands. Ihre aktuelle wirtschaftliche
    Situation dagegen bewerten die Unternehmen seit Monaten recht gleichbleibend und
    wenig positiv. Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür
    wertet KfW Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus,
    unterteilt nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.

    "Die Unternehmen in Deutschland hoffen darauf, dass sich die wirtschaftlichen
    Rahmenbedingungen zeitnah verbessern", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt
    der KfW. "Die Erwartung ist hoch, dass die Bundesregierung das angekündigte
    Fiskalpaket zügig umsetzt. Ihre aktuelle Geschäftslage beurteilen viele
    Unternehmen als nicht gut. Es besteht also großer Handlungsdruck."

    In den Großunternehmen verbesserte sich das Geschäftsklima im Oktober ebenfalls,
    um 2,2 Zähler auf nun minus 16,3 Punkte. Dieser Anstieg war rein
    erwartungsgetrieben, ihre aktuelle Situation bewerten die Großunternehmen
    schlechter als im Vormonat. Sie schauen zudem sehr pessimistisch auf die
    Jobsituation: Viele Unternehmen rechnen offenbar damit, die Zahl ihrer
    Beschäftigten reduzieren zu müssen. Im Mittelstand dagegen verbesserten sich die
    Beschäftigungserwartungen im Oktober leicht und sind insgesamt deutlich weniger
    negativ als in den Großunternehmen.

