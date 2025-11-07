KfW Research
Mittelstand hofft auf bessere Geschäfte
Frankfurt am Main (ots) -
- KfW-ifo-Geschäftsklimaindex erholt sich von Dämpfer im September
- Mittelständische Unternehmen sind wieder optimistischer für die Zukunft,
beurteilen ihre aktuelle Lage aber unvermindert skeptisch
Nach einem Dämpfer im September hat sich die Stimmung im deutschen Mittelstand
wieder aufgehellt. Im Oktober setzte der Geschäftsklimaindex den Erholungskurs
fort, auf dem er sich seit Jahresbeginn befindet. Er legte leicht um 1,3 Zähler
zu auf nun minus 14,6 Punkte, wobei die Nulllinie den langjährigen Durchschnitt
markiert - die Stimmung bessert sich also, hat aber noch sehr viel Luft nach
oben.
- KfW-ifo-Geschäftsklimaindex erholt sich von Dämpfer im September
- Mittelständische Unternehmen sind wieder optimistischer für die Zukunft,
beurteilen ihre aktuelle Lage aber unvermindert skeptisch
Nach einem Dämpfer im September hat sich die Stimmung im deutschen Mittelstand
wieder aufgehellt. Im Oktober setzte der Geschäftsklimaindex den Erholungskurs
fort, auf dem er sich seit Jahresbeginn befindet. Er legte leicht um 1,3 Zähler
zu auf nun minus 14,6 Punkte, wobei die Nulllinie den langjährigen Durchschnitt
markiert - die Stimmung bessert sich also, hat aber noch sehr viel Luft nach
oben.
Getrieben wird der Aufwärtstrend bereits seit Jahresbeginn maßgeblich von
steigenden Geschäftserwartungen des Mittelstands. Ihre aktuelle wirtschaftliche
Situation dagegen bewerten die Unternehmen seit Monaten recht gleichbleibend und
wenig positiv. Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür
wertet KfW Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus,
unterteilt nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.
"Die Unternehmen in Deutschland hoffen darauf, dass sich die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen zeitnah verbessern", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt
der KfW. "Die Erwartung ist hoch, dass die Bundesregierung das angekündigte
Fiskalpaket zügig umsetzt. Ihre aktuelle Geschäftslage beurteilen viele
Unternehmen als nicht gut. Es besteht also großer Handlungsdruck."
In den Großunternehmen verbesserte sich das Geschäftsklima im Oktober ebenfalls,
um 2,2 Zähler auf nun minus 16,3 Punkte. Dieser Anstieg war rein
erwartungsgetrieben, ihre aktuelle Situation bewerten die Großunternehmen
schlechter als im Vormonat. Sie schauen zudem sehr pessimistisch auf die
Jobsituation: Viele Unternehmen rechnen offenbar damit, die Zahl ihrer
Beschäftigten reduzieren zu müssen. Im Mittelstand dagegen verbesserten sich die
Beschäftigungserwartungen im Oktober leicht und sind insgesamt deutlich weniger
negativ als in den Großunternehmen.
Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic
e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet
er/?redirect=80065)
Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen
Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https
://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html
?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press
emitteilung.na.na.journalisten.na)
Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,
Tel. +49 69 7431 41336
E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6153494
OTS: KfW
steigenden Geschäftserwartungen des Mittelstands. Ihre aktuelle wirtschaftliche
Situation dagegen bewerten die Unternehmen seit Monaten recht gleichbleibend und
wenig positiv. Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür
wertet KfW Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus,
unterteilt nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.
"Die Unternehmen in Deutschland hoffen darauf, dass sich die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen zeitnah verbessern", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt
der KfW. "Die Erwartung ist hoch, dass die Bundesregierung das angekündigte
Fiskalpaket zügig umsetzt. Ihre aktuelle Geschäftslage beurteilen viele
Unternehmen als nicht gut. Es besteht also großer Handlungsdruck."
In den Großunternehmen verbesserte sich das Geschäftsklima im Oktober ebenfalls,
um 2,2 Zähler auf nun minus 16,3 Punkte. Dieser Anstieg war rein
erwartungsgetrieben, ihre aktuelle Situation bewerten die Großunternehmen
schlechter als im Vormonat. Sie schauen zudem sehr pessimistisch auf die
Jobsituation: Viele Unternehmen rechnen offenbar damit, die Zahl ihrer
Beschäftigten reduzieren zu müssen. Im Mittelstand dagegen verbesserten sich die
Beschäftigungserwartungen im Oktober leicht und sind insgesamt deutlich weniger
negativ als in den Großunternehmen.
Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic
e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet
er/?redirect=80065)
Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen
Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https
://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html
?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press
emitteilung.na.na.journalisten.na)
Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,
Tel. +49 69 7431 41336
E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6153494
OTS: KfW
Autor folgen