Wenn der Spediteur nicht reicht
Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH erklärt, warum Unternehmen Zollkompetenz im eigenen Haus brauchen (FOTO)
Herrenberg (ots) - Fehlerhafte Zollanmeldungen, ungenutzte Einsparpotenziale und
wachsende regulatorische Anforderungen - viele mittelständische Unternehmen
verlassen sich zu sehr auf ihren Spediteur und riskieren damit Bußgelder,
Verzögerungen und Wettbewerbsnachteile. Wie weitreichend sind die Folgen solcher
Nachlässigkeiten aber wirklich? Und noch wichtiger: Wie gelingt der Aufbau
echter Zollkompetenz im eigenen Haus?
Die internationalen Lieferketten stehen permanent unter Druck. Gerade
hinsichtlich des grenzüberschreitenden Warenverkehrs verlässt sich dabei ein
Großteil der Betriebe vollständig auf den Spediteur - von der Anmeldung bis zur
Abwicklung. Doch genau hier liegt das Risiko: Der Spediteur trägt zwar die Daten
in die Zollanmeldung ein, haftet jedoch nicht für deren Richtigkeit oder
Vollständigkeit. Diese Verantwortung liegt ausschließlich beim Unternehmen
selbst. Hinzu kommt: Viele Spediteure arbeiten auf Basis von Zollvollmachten,
ohne jedoch Einblick in die betrieblichen Details oder Produktdaten zu haben.
Das führt zu Missverständnissen und fehlerhaften Abläufen "Hierbei bemerken
Unternehmen ihre eigene Haftung oft erst, wenn bereits Bußgelder oder sogar
Strafverfahren drohen", mahnt Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH.
"Der einzig wirksame Schutz vor teuren Fehlern im internationalen Handel ist
eigene Zollkompetenz", fügt sie hinzu. "Nur wer Prozesse und Vorschriften
versteht, kann Risiken minimieren und Chancen gezielt nutzen." Was viele
Unternehmen dabei übersehen: Ohne internes Fachwissen entsteht nahezu immer ein
Kreislauf aus Unwissen, Fehlkommunikation und wachsendem Risiko. Gemeinsam mit
einem Team aus 25 Spezialisten begleitet Janine Lampprecht Unternehmen aller
Größen und Branchen dabei, derartige Missstände zu beheben und ihre Zollprozesse
neu zu denken. Warum das mittlerweile unerlässlich ist und auf welche Form der
Unterstützung Interessenten dabei bauen können, erfahren Sie hier.
Trügerische Sicherheit durch Spediteure: Diese Nachteile ergeben sich durch
fehlende interne Zollkompetenz
"Neben all den rechtlichen Risiken ist es so, dass ohne eigenes Fachwissen auch
wichtige Einsparpotenziale ungenutzt bleiben", verrät Janine Lampprecht von der
Grenzlotsen GmbH. Eine fehlerhafte Abfertigung bei Importen aus Ländern mit
Präferenzabkommen kann demnach finanzielle Nachteile in erheblichem Umfang nach
sich ziehen. Gleichzeitig steigen die Abwicklungskosten: Viele Abläufe sind zu
manuell, unkoordiniert oder schlicht ineffizient. Die Folge sind höhere
Aufwände, unnötige Kosten und langsame Reaktionszeiten. Zollprozesse, die ohne
Systemwissen gesteuert werden, sind damit ein Kostenfaktor - kein
