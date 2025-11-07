Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH erklärt, warum Unternehmen Zollkompetenz im eigenen Haus brauchen (FOTO)

Herrenberg (ots) - Fehlerhafte Zollanmeldungen, ungenutzte Einsparpotenziale und

wachsende regulatorische Anforderungen - viele mittelständische Unternehmen

verlassen sich zu sehr auf ihren Spediteur und riskieren damit Bußgelder,

Verzögerungen und Wettbewerbsnachteile. Wie weitreichend sind die Folgen solcher

Nachlässigkeiten aber wirklich? Und noch wichtiger: Wie gelingt der Aufbau

echter Zollkompetenz im eigenen Haus?



Die internationalen Lieferketten stehen permanent unter Druck. Gerade

hinsichtlich des grenzüberschreitenden Warenverkehrs verlässt sich dabei ein

Großteil der Betriebe vollständig auf den Spediteur - von der Anmeldung bis zur

Abwicklung. Doch genau hier liegt das Risiko: Der Spediteur trägt zwar die Daten

in die Zollanmeldung ein, haftet jedoch nicht für deren Richtigkeit oder

Vollständigkeit. Diese Verantwortung liegt ausschließlich beim Unternehmen

selbst. Hinzu kommt: Viele Spediteure arbeiten auf Basis von Zollvollmachten,

ohne jedoch Einblick in die betrieblichen Details oder Produktdaten zu haben.

Das führt zu Missverständnissen und fehlerhaften Abläufen "Hierbei bemerken

Unternehmen ihre eigene Haftung oft erst, wenn bereits Bußgelder oder sogar

Strafverfahren drohen", mahnt Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH.







eigene Zollkompetenz", fügt sie hinzu. "Nur wer Prozesse und Vorschriften

versteht, kann Risiken minimieren und Chancen gezielt nutzen." Was viele

Unternehmen dabei übersehen: Ohne internes Fachwissen entsteht nahezu immer ein

Kreislauf aus Unwissen, Fehlkommunikation und wachsendem Risiko. Gemeinsam mit

einem Team aus 25 Spezialisten begleitet Janine Lampprecht Unternehmen aller

Größen und Branchen dabei, derartige Missstände zu beheben und ihre Zollprozesse

neu zu denken. Warum das mittlerweile unerlässlich ist und auf welche Form der

Unterstützung Interessenten dabei bauen können, erfahren Sie hier.



Trügerische Sicherheit durch Spediteure: Diese Nachteile ergeben sich durch

fehlende interne Zollkompetenz



"Neben all den rechtlichen Risiken ist es so, dass ohne eigenes Fachwissen auch

wichtige Einsparpotenziale ungenutzt bleiben", verrät Janine Lampprecht von der

Grenzlotsen GmbH. Eine fehlerhafte Abfertigung bei Importen aus Ländern mit

Präferenzabkommen kann demnach finanzielle Nachteile in erheblichem Umfang nach

sich ziehen. Gleichzeitig steigen die Abwicklungskosten: Viele Abläufe sind zu

manuell, unkoordiniert oder schlicht ineffizient. Die Folge sind höhere

Aufwände, unnötige Kosten und langsame Reaktionszeiten. Zollprozesse, die ohne

Systemwissen gesteuert werden, sind damit ein Kostenfaktor - kein Seite 1 von 2 Seite 2 ►





"Der einzig wirksame Schutz vor teuren Fehlern im internationalen Handel isteigene Zollkompetenz", fügt sie hinzu. "Nur wer Prozesse und Vorschriftenversteht, kann Risiken minimieren und Chancen gezielt nutzen." Was vieleUnternehmen dabei übersehen: Ohne internes Fachwissen entsteht nahezu immer einKreislauf aus Unwissen, Fehlkommunikation und wachsendem Risiko. Gemeinsam miteinem Team aus 25 Spezialisten begleitet Janine Lampprecht Unternehmen allerGrößen und Branchen dabei, derartige Missstände zu beheben und ihre Zollprozesseneu zu denken. Warum das mittlerweile unerlässlich ist und auf welche Form derUnterstützung Interessenten dabei bauen können, erfahren Sie hier.Trügerische Sicherheit durch Spediteure: Diese Nachteile ergeben sich durchfehlende interne Zollkompetenz"Neben all den rechtlichen Risiken ist es so, dass ohne eigenes Fachwissen auchwichtige Einsparpotenziale ungenutzt bleiben", verrät Janine Lampprecht von derGrenzlotsen GmbH. Eine fehlerhafte Abfertigung bei Importen aus Ländern mitPräferenzabkommen kann demnach finanzielle Nachteile in erheblichem Umfang nachsich ziehen. Gleichzeitig steigen die Abwicklungskosten: Viele Abläufe sind zumanuell, unkoordiniert oder schlicht ineffizient. Die Folge sind höhereAufwände, unnötige Kosten und langsame Reaktionszeiten. Zollprozesse, die ohneSystemwissen gesteuert werden, sind damit ein Kostenfaktor - kein