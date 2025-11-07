    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wenn der Spediteur nicht reicht

    Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH erklärt, warum Unternehmen Zollkompetenz im eigenen Haus brauchen (FOTO)

    Herrenberg (ots) - Fehlerhafte Zollanmeldungen, ungenutzte Einsparpotenziale und
    wachsende regulatorische Anforderungen - viele mittelständische Unternehmen
    verlassen sich zu sehr auf ihren Spediteur und riskieren damit Bußgelder,
    Verzögerungen und Wettbewerbsnachteile. Wie weitreichend sind die Folgen solcher
    Nachlässigkeiten aber wirklich? Und noch wichtiger: Wie gelingt der Aufbau
    echter Zollkompetenz im eigenen Haus?

    Die internationalen Lieferketten stehen permanent unter Druck. Gerade
    hinsichtlich des grenzüberschreitenden Warenverkehrs verlässt sich dabei ein
    Großteil der Betriebe vollständig auf den Spediteur - von der Anmeldung bis zur
    Abwicklung. Doch genau hier liegt das Risiko: Der Spediteur trägt zwar die Daten
    in die Zollanmeldung ein, haftet jedoch nicht für deren Richtigkeit oder
    Vollständigkeit. Diese Verantwortung liegt ausschließlich beim Unternehmen
    selbst. Hinzu kommt: Viele Spediteure arbeiten auf Basis von Zollvollmachten,
    ohne jedoch Einblick in die betrieblichen Details oder Produktdaten zu haben.
    Das führt zu Missverständnissen und fehlerhaften Abläufen "Hierbei bemerken
    Unternehmen ihre eigene Haftung oft erst, wenn bereits Bußgelder oder sogar
    Strafverfahren drohen", mahnt Janine Lampprecht von der Grenzlotsen GmbH.

    "Der einzig wirksame Schutz vor teuren Fehlern im internationalen Handel ist
    eigene Zollkompetenz", fügt sie hinzu. "Nur wer Prozesse und Vorschriften
    versteht, kann Risiken minimieren und Chancen gezielt nutzen." Was viele
    Unternehmen dabei übersehen: Ohne internes Fachwissen entsteht nahezu immer ein
    Kreislauf aus Unwissen, Fehlkommunikation und wachsendem Risiko. Gemeinsam mit
    einem Team aus 25 Spezialisten begleitet Janine Lampprecht Unternehmen aller
    Größen und Branchen dabei, derartige Missstände zu beheben und ihre Zollprozesse
    neu zu denken. Warum das mittlerweile unerlässlich ist und auf welche Form der
    Unterstützung Interessenten dabei bauen können, erfahren Sie hier.

    Trügerische Sicherheit durch Spediteure: Diese Nachteile ergeben sich durch
    fehlende interne Zollkompetenz

    "Neben all den rechtlichen Risiken ist es so, dass ohne eigenes Fachwissen auch
    wichtige Einsparpotenziale ungenutzt bleiben", verrät Janine Lampprecht von der
    Grenzlotsen GmbH. Eine fehlerhafte Abfertigung bei Importen aus Ländern mit
    Präferenzabkommen kann demnach finanzielle Nachteile in erheblichem Umfang nach
    sich ziehen. Gleichzeitig steigen die Abwicklungskosten: Viele Abläufe sind zu
    manuell, unkoordiniert oder schlicht ineffizient. Die Folge sind höhere
    Aufwände, unnötige Kosten und langsame Reaktionszeiten. Zollprozesse, die ohne
    Systemwissen gesteuert werden, sind damit ein Kostenfaktor - kein
