    ROUNDUP

    Siemens erhält Milliardenauftrag aus der Schweiz

    • Siemens Mobility erhält Milliardenauftrag aus der Schweiz.
    • 116 Doppelstockzüge für S-Bahn Zürich und Westschweiz.
    • Investitionsvolumen beträgt 2 Milliarden Franken.
    ROUNDUP - Siemens erhält Milliardenauftrag aus der Schweiz
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    BERN (dpa-AFX) - Siemens Mobility hat einen Milliardenauftrag aus der Schweiz erhalten. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag für 116 Doppelstockzüge, wie die Schweizer Bahnen SBB berichten. 95 davon sollen ab den 2030er Jahren bei der S-Bahn in Zürich eingesetzt werden, der Rest in der Westschweiz.

    Nach Angaben der SBB hat der Auftrag ein Investitionsvolumen von zwei Milliarden Franken (2,15 Mrd Euro). "Siemens Mobility hat das gemäß Beschaffungsrecht vorteilhafteste Angebot gemacht", teilte das Bahnunternehmen mit. Die SBB sicherte sich nach eigenen Angaben zudem eine Option auf 84 weitere Fahrzeuge.

    Die Züge sind 150 Meter lang haben 540 Sitzplätze und mehr Platz für Kinderwagen, Fahrräder, Gepäck und Stehplätze als die bisherigen Züge. Sie können mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde verkehren./oe/DP/jha

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
