ROUNDUP
Siemens erhält Milliardenauftrag aus der Schweiz
- Siemens Mobility erhält Milliardenauftrag aus der Schweiz.
- 116 Doppelstockzüge für S-Bahn Zürich und Westschweiz.
- Investitionsvolumen beträgt 2 Milliarden Franken.
BERN (dpa-AFX) - Siemens Mobility hat einen Milliardenauftrag aus der Schweiz erhalten. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag für 116 Doppelstockzüge, wie die Schweizer Bahnen SBB berichten. 95 davon sollen ab den 2030er Jahren bei der S-Bahn in Zürich eingesetzt werden, der Rest in der Westschweiz.
Nach Angaben der SBB hat der Auftrag ein Investitionsvolumen von zwei Milliarden Franken (2,15 Mrd Euro). "Siemens Mobility hat das gemäß Beschaffungsrecht vorteilhafteste Angebot gemacht", teilte das Bahnunternehmen mit. Die SBB sicherte sich nach eigenen Angaben zudem eine Option auf 84 weitere Fahrzeuge.
Die Züge sind 150 Meter lang haben 540 Sitzplätze und mehr Platz für Kinderwagen, Fahrräder, Gepäck und Stehplätze als die bisherigen Züge. Sie können mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde verkehren./oe/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 236,5 auf Tradegate (07. November 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 188,96 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 267,00EUR was eine Bandbreite von -2,65 %/+13,02 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Heute um 17 Uhr findet wieder ein virtuelles Anlegerforum statt: https://join.next.edudip.com/de/webinar/sdk-anleger-forum-siemens-ag/1536798
bis zum Jahrehöchstkurs von 243,55 sind es prozentual nur noch + 4,8%
Wie in den letzten Wochen wird auch dieser Anstieg schon wieder abverkauft.