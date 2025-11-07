Syzygy: Wachstum ab 2027 erwartet

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12) durch die Investitionszurückhaltung bei mehreren Bestandskunden einen Umsatzrückgang um fast 17 Prozent auf 43,78 Mio. Euro verbucht. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich neben den rückläufigen Umsätzen auch die Restrukturierung ergebnisbelastend ausgewirkt. Vor diesem Hintergrund sei das EBIT auf 0,01 Mio. Euro (9M 2024: 4,32 Mio. Euro) gesunken. Eine zusätzliche Ergebnisbelastung habe sich aus den Investitionen zum gezielten Aufbau KI-gestützter Services und Agentic Systems ergeben. Zudem sei in den Vertrieb zur Gewinnung von Neukunden intensiviert worden. Mit der Veröffentlichung der Zahlen für die ersten neun Monate habe das Management die vorherigen Prognosen erneut nach unten angepasst. Für 2025 rechne das Unternehmen nun mit einem Umsatzrückgang von rund 17 Prozent (zuvor: 14 Prozent) und erwarte dabei eine EBIT-Marge von rund 0 Prozent (zuvor: 3 Prozent). Damit werde für das Schlussquartal eine weiterhin rückläufige Umsatzentwicklung unterstellt. Die Anpassung der konkreten Schätzungen für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 bilde laut GBC nun eine niedrigere Basis für die Stetigkeitsphase des Bewertungsmodells. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 4,15 Euro (zuvor: 4,75 Euro), vergeben aber weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.11.2025, 12:15 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.11.2025 um 10:44 Uhr fertiggestellt und erstmals am 07.11.2025 um 11:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=910355df4c5323f236525fd7c8c584e5

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Syzygy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,49 % und einem Kurs von 1,435EUR auf Tradegate (07. November 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.