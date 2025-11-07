DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DHL Group auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Andy Chu schrieb in der am Freitag vorliegenden Einschätzung, der Logistiker habe im dritten Quartal mit einem soliden Ergebnis die Erwartungen übertroffen. Er verwies noch auf den unveränderten Unternehmensausblick./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 42,86EUR auf Tradegate (07. November 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Andy Chu
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
