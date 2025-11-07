DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DHL Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Andy Chu schrieb in der am Freitag vorliegenden Einschätzung, der Logistiker habe im dritten Quartal mit einem soliden Ergebnis die Erwartungen übertroffen. Er verwies noch auf den unveränderten Unternehmensausblick./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 42,86EUR auf Tradegate (07. November 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Andy Chu

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



