Linksliberale D66 Wahlsieger in Niederlanden

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die linksliberale Partei D66 hat nach dem amtlichen Endergebnis die Parlamentswahlen in den Niederlanden gewonnen. D66 liegt demnach mit knapp 30.000 Stimmen vor dem radikal-rechten Populisten Geert Wilders. Der Wahlrat legte das Endergebnis neun Tage nach der Wahl vor. Es gibt keine Abweichungen zu dem zuvor veröffentlichten vorläufigen Ergebnis.

Die D66 mit ihrem Spitzenkandidaten Rob Jetten kommt als stärkste Kraft auf 26 der 150 Mandate im Parlament. Ebenso viele Sitze erzielt die Partei für die Freiheit (PVV) von Wilders. Die PVV hat im Vergleich zur vorigen Wahl 2023 elf Mandate verloren. Eine erneute Beteiligung von Wilders' Anti-Islam-Partei scheint ausgeschlossen, denn alle großen Parteien haben eine Zusammenarbeit mit Wilders ausgeschlossen.