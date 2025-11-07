Zalando - Aktie stürzt rapide ab - 07.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die Zalando Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,05 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,50 %, geht es heute bei der Zalando Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Zalando in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +4,63 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Zalando eine negative Entwicklung von -24,58 % erlebt.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,30 % 1 Monat -9,09 % 3 Monate +4,63 % 1 Jahr -6,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Zalando Aktie nach den Quartalszahlen. Die Aktie steht unter Druck, und es gibt Bedenken über Leerverkäufe. Einige Nutzer halten den aktuellen Kurs für zu niedrig und sehen eine faire Bewertung zwischen 32 € und 35 €. Positive Signale vom CEO und eine Umsatzsteigerung werden hervorgehoben, während auch Bedenken über hohe Lagerbestände und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens geäußert werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,16 Mrd. wert.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Online-Händlers habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden …

Zalando hat im dritten Quartal 2025 solide Ergebnisse vorgelegt, mit einem Umsatzanstieg von 26,5% im Vergleich zum Vorjahr auf 3,02 Mrd. EUR (pro-forma +7,5%) und einem GMV (Bruttowarenvolumen) von +21,6% (pro-forma +6,7%), unterstützt durch eine starke B2C-Dynamik und die Konsolidierung von ABOUT YOU.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Umsatzentwicklung des Online-Händlers sorge für Zuversicht, schrieb Yashraj Rajani am Donnerstagabend./rob/mis/ag …

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.