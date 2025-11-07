    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Besonders beachtet!

    485 Aufrufe 485 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP - Aktie zeigt Schwäche - 07.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die SAP Aktie bisher Verluste von -2,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP - Aktie zeigt Schwäche - 07.11.2025
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

    SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2025

    Am heutigen Handelstag musste die SAP Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,36 % im Minus. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 215,55, mit einem Minus von -2,36 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Short
    232,00€
    Basispreis
    1,71
    Ask
    × 13,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    198,81€
    Basispreis
    1,72
    Ask
    × 12,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SAP Verluste von -12,65 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -2,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,02 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAP um -7,06 % verloren.

    SAP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,90 %
    1 Monat -6,02 %
    3 Monate -12,65 %
    1 Jahr +2,10 %

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 265,48 Mrd. wert.

    Outreach baut seine Präsenz in der EMEA-Region aus und verbessert das Kundenerlebnis mit einem neuen General Manager


    Outreach, die AI Revenue Workflow Platform, baut ihre Präsenz in der EMEA-Region durch die Einstellung von Paul Ditchfield als neuen General Manager of EMEA weiter aus. Mit diesem Schritt erweitert Outreach seine bereits weitreichende Präsenz in der …

    Börsenstart Europa - 07.11. - FTSE Athex 20 stark +2,07 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    SAP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -2,15 %
    -2,90 %
    -6,02 %
    -12,65 %
    +2,10 %
    +127,43 %
    +119,37 %
    +199,38 %
    +1.349.900,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SAP - Aktie zeigt Schwäche - 07.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die SAP Aktie bisher Verluste von -2,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.