SAP - Aktie zeigt Schwäche - 07.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die SAP Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,36 % im Minus. Die Talfahrt der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 215,55€, mit einem Minus von -2,36 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SAP Verluste von -12,65 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -2,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,02 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAP um -7,06 % verloren.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,90 % 1 Monat -6,02 % 3 Monate -12,65 % 1 Jahr +2,10 %

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 265,48 Mrd. wert.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.