    Ausstieg aus fossilen Energien kann nur gemeinsam gelingen / Brossardt

    "Energie muss bezahlbar sein"

    München (ots) - Zu den Kernzielen der am 10. November startenden
    Weltklimakonferenz (COP30) in Belém (Brasilien), zählt erneut, die Staaten auf
    Kurs zum 1,5-Grad-Ziel zu bringen. Für die vbw - Vereinigung der Bayerischen
    Wirtschaft e. V. ist darüber hinaus entscheidend, dass das Konzept für die
    Klimafinanzierung sicherstellt, alle Staaten zu einem angemessenen Beitrag zu
    verpflichten. "Im europäischen Alleingang können wir die Erderwärmung nicht
    aufhalten. Wenn wir international Vorbild sein wollen, ist es nötig, dass
    Klimaschutz an unserem Standort gleichermaßen ökologisch wirksam, sozial
    verträglich und auch ökonomisch erfolgreich ist. Für das Erreichen der globalen
    Energiewendeziele ist ein Mix aus Technologien erforderlich", erläutert vbw
    Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

    Der Gipfel wird zeigen, inwiefern Klimadiplomatie in einer polarisierten Welt
    gelingen kann. "Während die USA erneut aus dem Pariser Abkommen ausgetreten
    sind, hat China zwar angekündigt, seine Emissionen bis 2035 um sieben bis zehn
    Prozent gegenüber dem Höchststand zu senken, dies aber noch nicht verbindlich
    verankert. Fakt ist: Für die Begrenzung der Erderwärmung ist eine sofortige und
    deutliche Emissionsminderung erforderlich - auch in Ländern wie den USA, China
    und Indien, die zu den TOP 5 der weltweit größten Emittenten zählen", warnt
    Brossardt.

    Auch der Ausstieg aus fossilen Energien und der Ausbau von
    Energiespeicherkapazitäten sind zentrale Themen der anstehenden COP30. Das sieht
    die vbw als gemeinsame internationale Herausforderung . "Die Expertise unserer
    deutschen und bayerischen Unternehmen bei den Energiewendetechnologien kann
    hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. Erfolgreicher Klimaschutz kann aber
    nur gelingen, wenn die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die wegweisende
    Technologien herstellen, nicht weiter geschwächt wird. Für europäische und
    besonders bayerische Unternehmen sind Bürokratieabbau und innovationsfreundliche
    Rahmenbedingungen essenziell, damit sie die Transformation hin zur
    Klimaneutralität aktiv mit vorantreiben können", so Brossardt abschließend.

    Im Januar 2026 wird die vbw im Rahmen der Veranstaltung Deutschland hat Zukunft:
    Klimapolitik nach Belém die Ergebnisse der Klimakonferenz von Belém und ihre
    Konsequenzen vertieft diskutieren. Hier (https://www.vbw-bayern.de/vbw/Themen-un
    d-Services/Energie-Klima/Klima/Klimapolitik-nach-Bel%C3%A9m.jsp) finden Sie
    weitere Information zu der Veranstaltung.

    Kontakt:

    Charlotte Offermann, Tel. +49 (0) 89-551 78-203, E-Mail:
    charlotte.offermann@ibw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6153521
    OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.




