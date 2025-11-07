    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Finanzielle Freiheit beginnt im Kopf - wie Frauen ihr Money-Mindset verändern (FOTO)

    Rain am Lech (ots) - Noch immer zögern viele Frauen, ihre Finanzen selbst in die
    Hand zu nehmen - meist aus Angst vor Fehlern, Verlusten oder schlicht vor dem
    Unbekannten. Zeitgemäß ist das zwar längst nicht mehr, doch jahrzehntelang
    geprägte Rollenbilder und gesellschaftliche Normen verstärken diese
    Zurückhaltung zusätzlich. Warum aber ist das so und wie können Frauen aus dieser
    mentalen Einschränkung ausbrechen?

    Die Wurzeln des weiblichen Geldtabus liegen tief: Über Generationen hinweg wurde
    Frauen vermittelt, Geld sei Männersache. Kaum 50 Jahren ist es dabei her, dass
    sie in Deutschland nur mit Zustimmung ihres Ehemanns ein eigenes Konto eröffnen
    durften. Diese kulturelle Programmierung führt bis heute dazu, dass viele Frauen
    Investitionen meiden, und hinterlässt tiefe Spuren: Wer gelernt hat, zu sparen
    statt zu investieren, hat oft Hemmungen, selbst Verantwortung für das eigene
    Vermögen zu übernehmen. Statt Mut herrschen Zweifel, statt Selbstbestimmung oft
    die unbewusste Angst, Kontrolle zu verlieren. "Diese alten Glaubenssätze sind
    wie unsichtbare Fesseln", erklärt Dr. Daniela Sußmann, Gründerin der Dr. Sußmann
    Consulting GmbH. "Solange wir sie nicht ablegen, bleiben wir in Abhängigkeit -
    mental wie materiell."

    "Der effektivste Weg aus dieser inneren Blockade ist daher, das eigene Denken
    proaktiv zu verändern", fügt sie hinzu. Ihr Konzept des Money-Mindset-Trainings
    verbindet Finanzbildung hierbei bewusst mit mentaler Stärke. Es basiert auf
    einem einfachen Prinzip: Erst wenn Frauen ihr Denken über Geld neu ordnen,
    können sie finanziell selbstbestimmt handeln. Im Mentoring-Programm der Dr.
    Sußmann Consulting GmbH lernen Teilnehmerinnen daher Schritt für Schritt, alte
    Überzeugungen zu hinterfragen und sie durch neue zu ersetzen. Dabei geht es
    nicht um trockene Theorie, sondern um Vertrauen, Selbstwert und die Freiheit,
    Entscheidungen eigenständig zu treffen. Als ehemalige alleinerziehende Mutter
    weiß auch Dr. Daniela Sußmann genau, was es heißt, Verantwortung in allen
    Bereichen des Lebens zu tragen. Wie sie anderen Frauen auf dieser Basis zu einem
    neuen Mindset verhilft, erfahren Sie hier.

    Die typischsten Hemmnisse von Frauen - und wie sie sich lösen lassen

    Letztendlich wurzelt die Zurückhaltung vieler Frauen vor allem in tief
    verankerten Überzeugungen: Zu den häufigsten von ihnen zählen Gedanken wie
    "Aktien sind sehr riskant", "Man kann über Nacht an der Börse sein Geld
    verlieren" oder "Ich kann nicht mit Zahlen umgehen". Derartige Glaubenssätze
    spiegeln eine kollektive Unsicherheit wider, die über Generationen hinweg
    gewachsen ist. Dr. Daniela Sußmann beobachtet in ihrer Arbeit beinahe täglich,
