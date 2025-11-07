Finanzielle Freiheit beginnt im Kopf - wie Frauen ihr Money-Mindset verändern (FOTO)

Rain am Lech (ots) - Noch immer zögern viele Frauen, ihre Finanzen selbst in die

Hand zu nehmen - meist aus Angst vor Fehlern, Verlusten oder schlicht vor dem

Unbekannten. Zeitgemäß ist das zwar längst nicht mehr, doch jahrzehntelang

geprägte Rollenbilder und gesellschaftliche Normen verstärken diese

Zurückhaltung zusätzlich. Warum aber ist das so und wie können Frauen aus dieser

mentalen Einschränkung ausbrechen?



Die Wurzeln des weiblichen Geldtabus liegen tief: Über Generationen hinweg wurde

Frauen vermittelt, Geld sei Männersache. Kaum 50 Jahren ist es dabei her, dass

sie in Deutschland nur mit Zustimmung ihres Ehemanns ein eigenes Konto eröffnen

durften. Diese kulturelle Programmierung führt bis heute dazu, dass viele Frauen

Investitionen meiden, und hinterlässt tiefe Spuren: Wer gelernt hat, zu sparen

statt zu investieren, hat oft Hemmungen, selbst Verantwortung für das eigene

Vermögen zu übernehmen. Statt Mut herrschen Zweifel, statt Selbstbestimmung oft

die unbewusste Angst, Kontrolle zu verlieren. "Diese alten Glaubenssätze sind

wie unsichtbare Fesseln", erklärt Dr. Daniela Sußmann, Gründerin der Dr. Sußmann

Consulting GmbH. "Solange wir sie nicht ablegen, bleiben wir in Abhängigkeit -

mental wie materiell."







proaktiv zu verändern", fügt sie hinzu. Ihr Konzept des Money-Mindset-Trainings

verbindet Finanzbildung hierbei bewusst mit mentaler Stärke. Es basiert auf

einem einfachen Prinzip: Erst wenn Frauen ihr Denken über Geld neu ordnen,

können sie finanziell selbstbestimmt handeln. Im Mentoring-Programm der Dr.

Sußmann Consulting GmbH lernen Teilnehmerinnen daher Schritt für Schritt, alte

Überzeugungen zu hinterfragen und sie durch neue zu ersetzen. Dabei geht es

nicht um trockene Theorie, sondern um Vertrauen, Selbstwert und die Freiheit,

Entscheidungen eigenständig zu treffen. Als ehemalige alleinerziehende Mutter

weiß auch Dr. Daniela Sußmann genau, was es heißt, Verantwortung in allen

Bereichen des Lebens zu tragen. Wie sie anderen Frauen auf dieser Basis zu einem

neuen Mindset verhilft, erfahren Sie hier.



Die typischsten Hemmnisse von Frauen - und wie sie sich lösen lassen



Letztendlich wurzelt die Zurückhaltung vieler Frauen vor allem in tief

verankerten Überzeugungen: Zu den häufigsten von ihnen zählen Gedanken wie

"Aktien sind sehr riskant", "Man kann über Nacht an der Börse sein Geld

verlieren" oder "Ich kann nicht mit Zahlen umgehen". Derartige Glaubenssätze

spiegeln eine kollektive Unsicherheit wider, die über Generationen hinweg

gewachsen ist. Dr. Daniela Sußmann beobachtet in ihrer Arbeit beinahe täglich,





