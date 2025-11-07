Dr. Daniela Sußmann
Finanzielle Freiheit beginnt im Kopf - wie Frauen ihr Money-Mindset verändern (FOTO)
Rain am Lech (ots) - Noch immer zögern viele Frauen, ihre Finanzen selbst in die
Hand zu nehmen - meist aus Angst vor Fehlern, Verlusten oder schlicht vor dem
Unbekannten. Zeitgemäß ist das zwar längst nicht mehr, doch jahrzehntelang
geprägte Rollenbilder und gesellschaftliche Normen verstärken diese
Zurückhaltung zusätzlich. Warum aber ist das so und wie können Frauen aus dieser
mentalen Einschränkung ausbrechen?
Die Wurzeln des weiblichen Geldtabus liegen tief: Über Generationen hinweg wurde
Frauen vermittelt, Geld sei Männersache. Kaum 50 Jahren ist es dabei her, dass
sie in Deutschland nur mit Zustimmung ihres Ehemanns ein eigenes Konto eröffnen
durften. Diese kulturelle Programmierung führt bis heute dazu, dass viele Frauen
Investitionen meiden, und hinterlässt tiefe Spuren: Wer gelernt hat, zu sparen
statt zu investieren, hat oft Hemmungen, selbst Verantwortung für das eigene
Vermögen zu übernehmen. Statt Mut herrschen Zweifel, statt Selbstbestimmung oft
die unbewusste Angst, Kontrolle zu verlieren. "Diese alten Glaubenssätze sind
wie unsichtbare Fesseln", erklärt Dr. Daniela Sußmann, Gründerin der Dr. Sußmann
Consulting GmbH. "Solange wir sie nicht ablegen, bleiben wir in Abhängigkeit -
mental wie materiell."
"Der effektivste Weg aus dieser inneren Blockade ist daher, das eigene Denken
proaktiv zu verändern", fügt sie hinzu. Ihr Konzept des Money-Mindset-Trainings
verbindet Finanzbildung hierbei bewusst mit mentaler Stärke. Es basiert auf
einem einfachen Prinzip: Erst wenn Frauen ihr Denken über Geld neu ordnen,
können sie finanziell selbstbestimmt handeln. Im Mentoring-Programm der Dr.
Sußmann Consulting GmbH lernen Teilnehmerinnen daher Schritt für Schritt, alte
Überzeugungen zu hinterfragen und sie durch neue zu ersetzen. Dabei geht es
nicht um trockene Theorie, sondern um Vertrauen, Selbstwert und die Freiheit,
Entscheidungen eigenständig zu treffen. Als ehemalige alleinerziehende Mutter
weiß auch Dr. Daniela Sußmann genau, was es heißt, Verantwortung in allen
Bereichen des Lebens zu tragen. Wie sie anderen Frauen auf dieser Basis zu einem
neuen Mindset verhilft, erfahren Sie hier.
Die typischsten Hemmnisse von Frauen - und wie sie sich lösen lassen
Letztendlich wurzelt die Zurückhaltung vieler Frauen vor allem in tief
verankerten Überzeugungen: Zu den häufigsten von ihnen zählen Gedanken wie
"Aktien sind sehr riskant", "Man kann über Nacht an der Börse sein Geld
verlieren" oder "Ich kann nicht mit Zahlen umgehen". Derartige Glaubenssätze
spiegeln eine kollektive Unsicherheit wider, die über Generationen hinweg
gewachsen ist. Dr. Daniela Sußmann beobachtet in ihrer Arbeit beinahe täglich,
