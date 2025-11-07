DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evotec auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Fynn Scherzler attestierte dem SDax-Unternehmen in dem am Freitag vorliegenden Kommentar ein schwaches drittes Quartal. Der Deal zum Verkauf eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics an Sandoz sei gut, doch das Marktumfeld des Wirkstoffforschers bleibe schwach./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,01 % und einem Kurs von 5,416EUR auf Tradegate (07. November 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Fynn Scherzler

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 6

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



