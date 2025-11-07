    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evotec auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Fynn Scherzler attestierte dem SDax-Unternehmen in dem am Freitag vorliegenden Kommentar ein schwaches drittes Quartal. Der Deal zum Verkauf eines Standorts der Tochter Just-Evotec Biologics an Sandoz sei gut, doch das Marktumfeld des Wirkstoffforschers bleibe schwach./tih/ag

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,01 % und einem Kurs von 5,416EUR auf Tradegate (07. November 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Fynn Scherzler
    Analysiertes Unternehmen: Evotec
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 6
    Kursziel alt: 6
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


