Evotec Aktie bricht massiv ein - 07.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von -7,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,92 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 5,4160€, mit einem Minus von -7,01 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Evotec ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Wirkstoffforschung und -entwicklung spezialisiert hat. Es bietet umfassende Dienstleistungen von Screening bis zur klinischen Entwicklung. Mit einer starken Marktstellung in Europa und den USA konkurriert es mit Unternehmen wie Charles River und IQVIA. Evotecs Alleinstellungsmerkmale sind seine Plattformtechnologie und strategische Partnerschaften.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Evotec Aktionäre einen Verlust von -10,30 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um -16,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Evotec auf -28,61 %.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,94 % 1 Monat -16,00 % 3 Monate -10,30 % 1 Jahr -17,92 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark schwankende Kursentwicklung der Evotec Aktie, die in den letzten Tagen von 8 auf 5 Euro gefallen ist. Nutzer spekulieren über das Erreichen des 52-Wochen-Tiefs und äußern Bedenken zur Unternehmensstrategie und Marktreaktionen. Einige betonen jedoch die langfristigen Chancen durch Partnerschaften mit großen Pharmaunternehmen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 971,30 Mio. wert.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Hold" belassen. Fynn Scherzler attestierte dem SDax-Unternehmen in dem am Freitag vorliegenden Kommentar ein schwaches drittes Quartal. Der Deal zum …

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.