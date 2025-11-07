    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOpendoor Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Opendoor Technologies

    Besonders beachtet!

    Opendoor Technologies - Aktie auf Talfahrt - 07.11.2025

    Am 07.11.2025 ist die Opendoor Technologies Aktie, bisher, um -23,23 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Opendoor Technologies Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Opendoor Technologies digitalisiert den Immobilienverkauf, bietet schnelle Transaktionen und nutzt KI für Preisbewertungen. Es ist führend im iBuying in den USA, mit Konkurrenten wie Zillow Offers und RedfinNow. Einzigartig durch sofortige Barangebote und effiziente Plattform.

    Opendoor Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Opendoor Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -23,23 % im Minus. Die Talfahrt der Opendoor Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 4,3480, mit einem Minus von -23,23 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Obwohl die Opendoor Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +187,59 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -25,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Opendoor Technologies auf +207,11 %.

    Opendoor Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -25,58 %
    1 Monat -39,80 %
    3 Monate +187,59 %
    1 Jahr +183,22 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Opendoor Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Opendoor Technologies Aktie, wobei viele Anleger auf die kommenden Quartalszahlen warten und skeptisch gegenüber den bisherigen Zuwächsen sind. Es wird betont, dass emotionale Entscheidungen vermieden werden sollten, während die Ankündigung von Optionsscheinen als potenzieller positiver Faktor für die Wertentwicklung betrachtet wird. Einige Mitglieder äußern, dass die Kursbewegungen spekulativ sind und nicht mit den Unternehmenszahlen übereinstimmen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Opendoor Technologies eingestellt.

    Zur Opendoor Technologies Diskussion

    Informationen zur Opendoor Technologies Aktie

    Es gibt 742 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,28 Mrd. wert.

    Opendoor Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Opendoor Technologies

    ISIN:US6837121036WKN:A2QHR0



