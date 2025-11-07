Opendoor Technologies - Aktie auf Talfahrt - 07.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die Opendoor Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -23,23 % im Minus. Die Talfahrt der Opendoor Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 4,3480€, mit einem Minus von -23,23 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Opendoor Technologies digitalisiert den Immobilienverkauf, bietet schnelle Transaktionen und nutzt KI für Preisbewertungen. Es ist führend im iBuying in den USA, mit Konkurrenten wie Zillow Offers und RedfinNow. Einzigartig durch sofortige Barangebote und effiziente Plattform.

Obwohl die Opendoor Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +187,59 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -25,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Opendoor Technologies auf +207,11 %.

Opendoor Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -25,58 % 1 Monat -39,80 % 3 Monate +187,59 % 1 Jahr +183,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Opendoor Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Opendoor Technologies Aktie, wobei viele Anleger auf die kommenden Quartalszahlen warten und skeptisch gegenüber den bisherigen Zuwächsen sind. Es wird betont, dass emotionale Entscheidungen vermieden werden sollten, während die Ankündigung von Optionsscheinen als potenzieller positiver Faktor für die Wertentwicklung betrachtet wird. Einige Mitglieder äußern, dass die Kursbewegungen spekulativ sind und nicht mit den Unternehmenszahlen übereinstimmen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Opendoor Technologies eingestellt.

Informationen zur Opendoor Technologies Aktie

Es gibt 742 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,28 Mrd. wert.

Opendoor Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Opendoor Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Opendoor Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.