    Besonders beachtet!

    Expedia Group Aktie schießt durch die Decke - 07.11.2025

    Am 07.11.2025 ist die Expedia Group Aktie, bisher, um +15,94 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Expedia Group Aktie.

    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com

    Expedia Group ist ein führendes Online-Reiseunternehmen, das Buchungsplattformen für Flüge, Hotels und mehr bietet. Es konkurriert mit Booking Holdings und Airbnb und zeichnet sich durch ein breites Markenportfolio aus.

    Expedia Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2025

    Die Expedia Group Aktie notiert aktuell bei 220,80 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +15,94 % zugelegt, was einem Anstieg von +30,36  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,37 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Expedia Group Aktie. Nach einem Plus von +2,37 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 220,80, mit einem Plus von +15,94 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Expedia Group investiert war, konnte einen Gewinn von +37,84 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Expedia Group Aktie damit um +14,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,83 %. Im Jahr 2025 gab es für Expedia Group bisher ein Plus von +21,51 %.

    Expedia Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,08 %
    1 Monat +13,83 %
    3 Monate +37,84 %
    1 Jahr +36,15 %

    Informationen zur Expedia Group Aktie

    Es gibt 118 Mio. Expedia Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,10 Mrd. wert.

    Großes Reisefieber


    Die Expedia-Aktie setzt ihre Top-Performance der letzten Monate fort und springt am Freitagmorgen mit einem Kursplus von +16% auf ein neues Allzeithoch. Was steckt hinter dem Kurssprung und sollten Anleger jetzt noch in die Online-Buchungsplattform investieren? Bärenstarke Quartalszahlen Auslöser des Kurssprungs der Expedia-Aktie zum Wochenschluss sind die bärenstarken Quartalszahlen des Reisekonzerns. Sowohl beim Umsatz als […] The post Expedia-Aktie +16%: Großes Reisefieber first appeared on sharedeals.de.

    Expedia Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Expedia Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Expedia Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Expedia Group

    ISIN:US30212P3038WKN:A1JRLJ





    Verfasst von Markt Bote
