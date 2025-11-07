Jefferies belässt Aumovio auf 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,91 % und einem Kurs von 38,46 auf Tradegate (07. November 2025, 12:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um -1,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,22 %.

Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -21,96 %/+35,28 % bedeutet.