Jefferies belässt Aumovio auf 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
- Jefferies belässt Aumovio auf "Underperform".
- Kursziel bei 30,60 Euro, vorsichtiger Ausblick.
- Schwacher Auftragseingang belastet Umsatzprognose.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30,60 Euro auf "Underperform" belassen. Analystin Vanessa Jeffriess hob am Freitag einen vorsichtigeren Umsatzausblick des Autozulieferers sowie einen schwachen Auftragseingang hervor./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,91 % und einem Kurs von 38,46 auf Tradegate (07. November 2025, 12:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um -1,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,22 %.
Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -21,96 %/+35,28 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 30,60 Euro
Die interessanteste DD Meldung betrifft aber doch Schaefflers Beteiligungsvehikel IHO: "Verpfändung von 32.995.229 Aktien der AUMOVIO SE im Rahmen eines Kreditgeschäfts".
Bankengemäß mit 70% (obere Grenze, könnte auch niedriger liegen) bewertet beträgt, würde das Kreditgeschäft somit eine knappe Milliarde betragen!
Spannend finde ich nur die Erstnotierungen des Kurses (steuerliche Interesse der Aktionäre?) und die Kursentwicklung der ersten Tage (geprägt vom Abverkauf der Fonds, die den DAX abbilden).
Den wirklichen Wert, der der Aktie zugemessen wird, sehen wir dann in den kommenden Wochen.