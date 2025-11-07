    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Deutschland braucht mehr Tempo für "Innovation made in Germany"

    Berlin (ots) - Innovationspolitik verdient höchste Priorität, das betont
    Bundesforschungsministerin Dorothee Bär beim Gipfel für Forschung und Innovation
    im Rahmen des Falling Walls Science Summit. Hier diskutieren heute Wirtschaft,
    Wissenschaft und Politik über zukunftsweisende Weichenstellungen in Forschung
    und Innovation vor allem bei Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz
    und Quantentechnologien. Veranstalter des Gipfels sind der Stifterverband, die
    Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie die Expertenkommission
    Forschung und Innovation (EFI) und die VolkswagenStiftung.

    Aus "Knowledge made in Germany" müsse "Innovation made in Germany" werden, öfter
    und schneller als bisher. Wer Innovationen zuerst realisiere, der setze auch
    Standards - technologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, dies hob
    Bundesforschungsministerin Dorothee Bär zur Eröffnung des Gipfels für Forschung
    und Innovation im Rahmen des Falling Walls Science Summit hervor.

    Angesichts globaler Umbrüche, wachsender technologischer Abhängigkeiten und
    fragmentierter internationaler Kooperationen geraten Deutschland und Europa
    zunehmend unter Druck. Der Gipfel für Forschung und Innovation 2025 setzt unter
    dem Motto "Zeit zum Handeln" klare Impulse. Er zeigt auf, welche Strategien
    notwendig sind, um langfristig Innovationskraft, Resilienz und internationale
    Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas nachhaltig zu sichern. Dazu
    sprechen Bundesforschungsministerin Dorothee Bär und weitere Persönlichkeiten
    aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Dabei geht es vor allem um
    strukturelle Reformen im Forschungs- und Innovationssystem, um internationale
    Kooperationen in geopolitisch angespannten Zeiten und um Innovationen für und
    durch sicherheitsrelevante Forschung.

    In den Diskussionsrunden des Gipfels wird deutlich, dass Europa gegenüber
    anderen Weltregionen zusehends an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Neben
    stagnierenden Investitionen in Forschung und Entwicklung fehlt es Europa vor
    allem an der Fähigkeit, bei den immer kürzer werdenden Innovationszyklen
    mitzuhalten und eigene Innovationen zu skalieren. Grundsätzlich gilt, dass
    Forschung schneller in marktfähige Innovationen überführt werden muss.
    Großunternehmen benötigen daher ebenso wie mittelständische Unternehmen neue
    Strategien, um sich in einem zunehmend komplexen globalen Marktumfeld
    zukunftssicher aufzustellen. Zugleich stellt sich die Frage, wie internationale
    wissenschaftliche Kooperationen auch in Zeiten wachsender geopolitischer
    Spannungen gelingen können und welche Rolle Europa dabei künftig als Raum für
    freie Wissenschaft spielen wird.

    Ein wichtiger Aspekt ist die Innovation für und durch Sicherheitsforschung: Zwar
    steigen die Investitionen hier enorm, doch bleiben sie im internationalen
    Vergleich gering. Dabei bietet gerade dieser Bereich Möglichkeiten für eine
    wissenschaftliche Verwertung, von denen auch Wirtschaft und Gesellschaft
    insgesamt profitieren. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie Europa
    seine Landschaft der Sicherheitsforschung stärken kann und was es für eine
    stärkere Kooperation von Wissenschaft und Industrie braucht.

    Einen Überblick über Zahlen und Fakten, die den schnellen Handlungsbedarf für
    mehr Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und Europa belegen, finden Sie unter
    https://forschungsgipfel.de/2025/facts-figures

    Der Gipfel für Forschung und Innovation zeigt einmal im Jahr
    Zukunftsperspektiven für das deutsche Forschungs- und Innovationssystem auf und
    will Orientierung für strategische Entscheidungen geben. Er fördert als
    interdisziplinäres Forum Dialog und Vernetzung. Veranstalter sind der
    Stifterverband, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie die
    Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) und die VolkswagenStiftung.
    https://forschungsgipfel.de

