Deutschland braucht mehr Tempo für "Innovation made in Germany"

Berlin (ots) - Innovationspolitik verdient höchste Priorität, das betont

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär beim Gipfel für Forschung und Innovation

im Rahmen des Falling Walls Science Summit. Hier diskutieren heute Wirtschaft,

Wissenschaft und Politik über zukunftsweisende Weichenstellungen in Forschung

und Innovation vor allem bei Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz

und Quantentechnologien. Veranstalter des Gipfels sind der Stifterverband, die

Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie die Expertenkommission

Forschung und Innovation (EFI) und die VolkswagenStiftung.



Aus "Knowledge made in Germany" müsse "Innovation made in Germany" werden, öfter

und schneller als bisher. Wer Innovationen zuerst realisiere, der setze auch

Standards - technologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, dies hob

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär zur Eröffnung des Gipfels für Forschung

und Innovation im Rahmen des Falling Walls Science Summit hervor.





Angesichts globaler Umbrüche, wachsender technologischer Abhängigkeiten und

fragmentierter internationaler Kooperationen geraten Deutschland und Europa

zunehmend unter Druck. Der Gipfel für Forschung und Innovation 2025 setzt unter

dem Motto "Zeit zum Handeln" klare Impulse. Er zeigt auf, welche Strategien

notwendig sind, um langfristig Innovationskraft, Resilienz und internationale

Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas nachhaltig zu sichern. Dazu

sprechen Bundesforschungsministerin Dorothee Bär und weitere Persönlichkeiten

aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Dabei geht es vor allem um

strukturelle Reformen im Forschungs- und Innovationssystem, um internationale

Kooperationen in geopolitisch angespannten Zeiten und um Innovationen für und

durch sicherheitsrelevante Forschung.



In den Diskussionsrunden des Gipfels wird deutlich, dass Europa gegenüber

anderen Weltregionen zusehends an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Neben

stagnierenden Investitionen in Forschung und Entwicklung fehlt es Europa vor

allem an der Fähigkeit, bei den immer kürzer werdenden Innovationszyklen

mitzuhalten und eigene Innovationen zu skalieren. Grundsätzlich gilt, dass

Forschung schneller in marktfähige Innovationen überführt werden muss.

Großunternehmen benötigen daher ebenso wie mittelständische Unternehmen neue

Strategien, um sich in einem zunehmend komplexen globalen Marktumfeld

zukunftssicher aufzustellen. Zugleich stellt sich die Frage, wie internationale

wissenschaftliche Kooperationen auch in Zeiten wachsender geopolitischer

Spannungen gelingen können und welche Rolle Europa dabei künftig als Raum für

freie Wissenschaft spielen wird.



Ein wichtiger Aspekt ist die Innovation für und durch Sicherheitsforschung: Zwar

steigen die Investitionen hier enorm, doch bleiben sie im internationalen

Vergleich gering. Dabei bietet gerade dieser Bereich Möglichkeiten für eine

wissenschaftliche Verwertung, von denen auch Wirtschaft und Gesellschaft

insgesamt profitieren. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie Europa

seine Landschaft der Sicherheitsforschung stärken kann und was es für eine

stärkere Kooperation von Wissenschaft und Industrie braucht.



Einen Überblick über Zahlen und Fakten, die den schnellen Handlungsbedarf für

mehr Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und Europa belegen, finden Sie unter

https://forschungsgipfel.de/2025/facts-figures



Der Gipfel für Forschung und Innovation zeigt einmal im Jahr

Zukunftsperspektiven für das deutsche Forschungs- und Innovationssystem auf und

will Orientierung für strategische Entscheidungen geben. Er fördert als

interdisziplinäres Forum Dialog und Vernetzung. Veranstalter sind der

Stifterverband, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie die

Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) und die VolkswagenStiftung.

https://forschungsgipfel.de



