Gipfel für Forschung und Innovation 2025
Deutschland braucht mehr Tempo für "Innovation made in Germany"
Berlin (ots) - Innovationspolitik verdient höchste Priorität, das betont
Bundesforschungsministerin Dorothee Bär beim Gipfel für Forschung und Innovation
im Rahmen des Falling Walls Science Summit. Hier diskutieren heute Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik über zukunftsweisende Weichenstellungen in Forschung
und Innovation vor allem bei Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz
und Quantentechnologien. Veranstalter des Gipfels sind der Stifterverband, die
Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie die Expertenkommission
Forschung und Innovation (EFI) und die VolkswagenStiftung.
Aus "Knowledge made in Germany" müsse "Innovation made in Germany" werden, öfter
und schneller als bisher. Wer Innovationen zuerst realisiere, der setze auch
Standards - technologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, dies hob
Bundesforschungsministerin Dorothee Bär zur Eröffnung des Gipfels für Forschung
und Innovation im Rahmen des Falling Walls Science Summit hervor.
Bundesforschungsministerin Dorothee Bär beim Gipfel für Forschung und Innovation
im Rahmen des Falling Walls Science Summit. Hier diskutieren heute Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik über zukunftsweisende Weichenstellungen in Forschung
und Innovation vor allem bei Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz
und Quantentechnologien. Veranstalter des Gipfels sind der Stifterverband, die
Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie die Expertenkommission
Forschung und Innovation (EFI) und die VolkswagenStiftung.
Aus "Knowledge made in Germany" müsse "Innovation made in Germany" werden, öfter
und schneller als bisher. Wer Innovationen zuerst realisiere, der setze auch
Standards - technologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich, dies hob
Bundesforschungsministerin Dorothee Bär zur Eröffnung des Gipfels für Forschung
und Innovation im Rahmen des Falling Walls Science Summit hervor.
Angesichts globaler Umbrüche, wachsender technologischer Abhängigkeiten und
fragmentierter internationaler Kooperationen geraten Deutschland und Europa
zunehmend unter Druck. Der Gipfel für Forschung und Innovation 2025 setzt unter
dem Motto "Zeit zum Handeln" klare Impulse. Er zeigt auf, welche Strategien
notwendig sind, um langfristig Innovationskraft, Resilienz und internationale
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas nachhaltig zu sichern. Dazu
sprechen Bundesforschungsministerin Dorothee Bär und weitere Persönlichkeiten
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Dabei geht es vor allem um
strukturelle Reformen im Forschungs- und Innovationssystem, um internationale
Kooperationen in geopolitisch angespannten Zeiten und um Innovationen für und
durch sicherheitsrelevante Forschung.
In den Diskussionsrunden des Gipfels wird deutlich, dass Europa gegenüber
anderen Weltregionen zusehends an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Neben
stagnierenden Investitionen in Forschung und Entwicklung fehlt es Europa vor
allem an der Fähigkeit, bei den immer kürzer werdenden Innovationszyklen
mitzuhalten und eigene Innovationen zu skalieren. Grundsätzlich gilt, dass
Forschung schneller in marktfähige Innovationen überführt werden muss.
Großunternehmen benötigen daher ebenso wie mittelständische Unternehmen neue
Strategien, um sich in einem zunehmend komplexen globalen Marktumfeld
zukunftssicher aufzustellen. Zugleich stellt sich die Frage, wie internationale
wissenschaftliche Kooperationen auch in Zeiten wachsender geopolitischer
Spannungen gelingen können und welche Rolle Europa dabei künftig als Raum für
freie Wissenschaft spielen wird.
Ein wichtiger Aspekt ist die Innovation für und durch Sicherheitsforschung: Zwar
steigen die Investitionen hier enorm, doch bleiben sie im internationalen
Vergleich gering. Dabei bietet gerade dieser Bereich Möglichkeiten für eine
wissenschaftliche Verwertung, von denen auch Wirtschaft und Gesellschaft
insgesamt profitieren. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie Europa
seine Landschaft der Sicherheitsforschung stärken kann und was es für eine
stärkere Kooperation von Wissenschaft und Industrie braucht.
Einen Überblick über Zahlen und Fakten, die den schnellen Handlungsbedarf für
mehr Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und Europa belegen, finden Sie unter
https://forschungsgipfel.de/2025/facts-figures
Der Gipfel für Forschung und Innovation zeigt einmal im Jahr
Zukunftsperspektiven für das deutsche Forschungs- und Innovationssystem auf und
will Orientierung für strategische Entscheidungen geben. Er fördert als
interdisziplinäres Forum Dialog und Vernetzung. Veranstalter sind der
Stifterverband, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie die
Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) und die VolkswagenStiftung.
https://forschungsgipfel.de
Pressekontakt:
Peggy Groß
Pressesprecherin des Stifterverbandes
T 030 322982-530
mailto:presse@stifterverband.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18931/6153532
OTS: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.
fragmentierter internationaler Kooperationen geraten Deutschland und Europa
zunehmend unter Druck. Der Gipfel für Forschung und Innovation 2025 setzt unter
dem Motto "Zeit zum Handeln" klare Impulse. Er zeigt auf, welche Strategien
notwendig sind, um langfristig Innovationskraft, Resilienz und internationale
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas nachhaltig zu sichern. Dazu
sprechen Bundesforschungsministerin Dorothee Bär und weitere Persönlichkeiten
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Dabei geht es vor allem um
strukturelle Reformen im Forschungs- und Innovationssystem, um internationale
Kooperationen in geopolitisch angespannten Zeiten und um Innovationen für und
durch sicherheitsrelevante Forschung.
In den Diskussionsrunden des Gipfels wird deutlich, dass Europa gegenüber
anderen Weltregionen zusehends an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Neben
stagnierenden Investitionen in Forschung und Entwicklung fehlt es Europa vor
allem an der Fähigkeit, bei den immer kürzer werdenden Innovationszyklen
mitzuhalten und eigene Innovationen zu skalieren. Grundsätzlich gilt, dass
Forschung schneller in marktfähige Innovationen überführt werden muss.
Großunternehmen benötigen daher ebenso wie mittelständische Unternehmen neue
Strategien, um sich in einem zunehmend komplexen globalen Marktumfeld
zukunftssicher aufzustellen. Zugleich stellt sich die Frage, wie internationale
wissenschaftliche Kooperationen auch in Zeiten wachsender geopolitischer
Spannungen gelingen können und welche Rolle Europa dabei künftig als Raum für
freie Wissenschaft spielen wird.
Ein wichtiger Aspekt ist die Innovation für und durch Sicherheitsforschung: Zwar
steigen die Investitionen hier enorm, doch bleiben sie im internationalen
Vergleich gering. Dabei bietet gerade dieser Bereich Möglichkeiten für eine
wissenschaftliche Verwertung, von denen auch Wirtschaft und Gesellschaft
insgesamt profitieren. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie Europa
seine Landschaft der Sicherheitsforschung stärken kann und was es für eine
stärkere Kooperation von Wissenschaft und Industrie braucht.
Einen Überblick über Zahlen und Fakten, die den schnellen Handlungsbedarf für
mehr Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und Europa belegen, finden Sie unter
https://forschungsgipfel.de/2025/facts-figures
Der Gipfel für Forschung und Innovation zeigt einmal im Jahr
Zukunftsperspektiven für das deutsche Forschungs- und Innovationssystem auf und
will Orientierung für strategische Entscheidungen geben. Er fördert als
interdisziplinäres Forum Dialog und Vernetzung. Veranstalter sind der
Stifterverband, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie die
Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) und die VolkswagenStiftung.
https://forschungsgipfel.de
Pressekontakt:
Peggy Groß
Pressesprecherin des Stifterverbandes
T 030 322982-530
mailto:presse@stifterverband.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18931/6153532
OTS: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.
Autor folgen