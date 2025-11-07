    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTake-Two Interactive Software AktievorwärtsNachrichten zu Take-Two Interactive Software

    Videospiel-Hit GTA VI verschoben – Take-Two-Aktie bricht ein

    Der Gamingkonzern Take-Two hat die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten "Grand Theft Auto VI" erneut verschoben – und sorgt damit für Enttäuschung bei Fans und Anlegern. Die Aktie dreht scharf ins Minus.

    • GTA VI Veröffentlichung auf 19. November 2026 verschoben.
    • Take-Two Aktie fällt um über 7 Prozent vorbörslich.
    • Trotz Verzögerung: Umsatzprognose auf 6,4-6,5 Mrd. USD.
    Foto: Rafael Henrique - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Statt im Mai soll der mit Spannung erwartete Blockbuster nun am 19. November 2026 erscheinen. Die Aktie von Take-Two liegt am Freitag vorbörslich um über 7 Prozent, obwohl die Quartalszahlen über den Erwartungen lagen.

    CEO Strauss Zelnick verteidigte die Entscheidung gegenüber Investoren: "Es ist nie einfach, ein Veröffentlichungsdatum zu verschieben – aber wir haben es nie bereut." Ein Seitenhieb auf die Konkurrenz durfte nicht fehlen: Andere Studios hätten in der Vergangenheit unfertige Spiele veröffentlicht – mit verheerenden Folgen.

    Entwickler Rockstar Games bat um Geduld: "Diese zusätzlichen Monate geben uns die Möglichkeit, das Spiel mit dem Feinschliff zu liefern, den unsere Community verdient." Der neue Teil der Erfolgsserie erscheint damit ganze 13 Jahre nach dem Mega-Hit "GTA V", einem der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten.

    Take-Two Interactive Software

    -4,91 %
    -7,80 %
    -7,21 %
    +3,59 %
    +26,34 %
    +84,43 %
    +33,61 %
    +551,52 %
    +3.185,96 %
    ISIN:US8740541094WKN:914508

    Analysten rechnen trotz der Verzögerung mit Milliardenumsätzen innerhalb weniger Wochen nach dem Launch. "GTA VI" könnte die gesamte Branche beflügeln – inklusive neuer Konsolenverkäufe.

    Trotz der schlechten Nachricht hob Take-Two die Jahresprognose an. Die Buchungen sollen 6,4 bis 6,5 Milliarden US-Dollar erreichen – zuvor lag die Spanne bei 6,05 bis 6,15 Milliarden. Das abgelaufene Quartal brachte Buchungen von 1,96 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 1,46 US-Dollar – deutlich über den Erwartungen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Take-Two Interactive Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,31 % und einem Kurs von 205,1EUR auf Tradegate (07. November 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.


