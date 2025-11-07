DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 475 Pence auf "Buy" belassen. Dieses Mal habe es von der Fluggesellschafts-Holding keine positiven Überraschungen gegeben, schrieb Jaime Rowbotham am Freitag. Das dritte Quartal sei solide trotz des Gegenwinds, der auch von der Währungsseite herrsche. Da auch Geduld erforderlich sei im Hinblick auf Aktienrückkäufe, rechnet er mit etwas Druck auf die Aktien./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,89 % und einem Kurs von 4,284EUR auf Tradegate (07. November 2025, 12:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jaime Rowbotham
Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4,75
Kursziel alt: 4,75
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
