Zeigt die Agritechnica den Zukunftsplan für die Landwirtschaft?

Hannover (ots) - "Wo bleibt der Zukunftsplan für die deutsche Landwirtschaft?

Werden die Aussteller auf der Agritechnica 2025, die am Sonntag in Hannover

unter dem Motto "touch smart efficiency" startet, die passenden Lösungen dafür

aufzeigen?" Dass dies der Fall ist, davon ist der Tarmstedter Agrarexperte Dirk

Gieschen überzeugt. In seinem Kommentar zum Messestart stellt er fest:



"Auf der Agritechnica werden die Lösungen für eine nachhaltigere Landwirtschaft

greifbar. Der Blick in die Praxis zeigt: Die Zukunftsbetriebe haben sich längst

auf den Weg in Richtung mehr Nachhaltigkeit und mehr Resilienz gegenüber den

Auswirkungen des Klimawandels gemacht. Sie wollen zudem die wachsenden Ansprüche

der Gesellschaft erfüllen, sehen sich aber genau deshalb im Visier der Kritik.





Wer mit moderner Technik arbeitet, gilt als "Agrarindustrie". Doch genau diese

Betriebe haben längst einen Klimacheck gemacht, immer mehr berechnen bereits

ihren CO2-Fußabdruck. Sie nutzen die Erkenntnisse als Erfolgsmaßstab zur

weiteren Verbesserung. Für diese Betriebe bieten die 2.700 Aussteller der

Agritechnica von der einzelnen Maschine bis hin zum digital vernetzten

Maschinenpark mit hochgradiger Präzision, Automatisierung, Robotik und

künstlicher Intelligenz wirksame Werkzeuge, um künftig noch nachhaltiger zu

arbeiten.



Das Frage ist, ob Politik und Gesellschaft auch wirklich wollen, dass die

Landwirtschaft diesen Weg geht. Denn Innovationen sind für viele Agrarkritiker

ein rotes Tuch. Wohl aus Unverständnis prangern sie den Einsatz moderner

Lösungen an. Die Idylle des Kleinbetriebs, der mit veralteter Technik in Arbeit

untergeht, wird dagegen als idyllisches Zielbild hochstilisiert.



Wie soll so die Transformation der Landwirtschaft in Richtung mehr

Nachhaltigkeit gelingen? Die Agritechnica zeigt die Lösungen für den

Zukunftsplan - die LandwirtInnen müssen sie aber auch nutzen dürfen. Um das zu

verstehen, ist Politikern und Agrarkritikern der Agritechnica-Messerundgang

dringend zu empfehlen."



https://www.dirk-gieschen.de



Pressekontakt:



Dirk Gieschen

c/o GMC Marketing GmbH

Tel. 04283/981190

E-Mail: mailto:info@dirk-gieschen.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/143122/6153550

OTS: Agrar-Trends.de







