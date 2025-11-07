    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Landtechnik zwischen Effizienz und Nachhaltigkeit

    Zeigt die Agritechnica den Zukunftsplan für die Landwirtschaft?

    Hannover (ots) - "Wo bleibt der Zukunftsplan für die deutsche Landwirtschaft?
    Werden die Aussteller auf der Agritechnica 2025, die am Sonntag in Hannover
    unter dem Motto "touch smart efficiency" startet, die passenden Lösungen dafür
    aufzeigen?" Dass dies der Fall ist, davon ist der Tarmstedter Agrarexperte Dirk
    Gieschen überzeugt. In seinem Kommentar zum Messestart stellt er fest:

    "Auf der Agritechnica werden die Lösungen für eine nachhaltigere Landwirtschaft
    greifbar. Der Blick in die Praxis zeigt: Die Zukunftsbetriebe haben sich längst
    auf den Weg in Richtung mehr Nachhaltigkeit und mehr Resilienz gegenüber den
    Auswirkungen des Klimawandels gemacht. Sie wollen zudem die wachsenden Ansprüche
    der Gesellschaft erfüllen, sehen sich aber genau deshalb im Visier der Kritik.

    Wer mit moderner Technik arbeitet, gilt als "Agrarindustrie". Doch genau diese
    Betriebe haben längst einen Klimacheck gemacht, immer mehr berechnen bereits
    ihren CO2-Fußabdruck. Sie nutzen die Erkenntnisse als Erfolgsmaßstab zur
    weiteren Verbesserung. Für diese Betriebe bieten die 2.700 Aussteller der
    Agritechnica von der einzelnen Maschine bis hin zum digital vernetzten
    Maschinenpark mit hochgradiger Präzision, Automatisierung, Robotik und
    künstlicher Intelligenz wirksame Werkzeuge, um künftig noch nachhaltiger zu
    arbeiten.

    Das Frage ist, ob Politik und Gesellschaft auch wirklich wollen, dass die
    Landwirtschaft diesen Weg geht. Denn Innovationen sind für viele Agrarkritiker
    ein rotes Tuch. Wohl aus Unverständnis prangern sie den Einsatz moderner
    Lösungen an. Die Idylle des Kleinbetriebs, der mit veralteter Technik in Arbeit
    untergeht, wird dagegen als idyllisches Zielbild hochstilisiert.

    Wie soll so die Transformation der Landwirtschaft in Richtung mehr
    Nachhaltigkeit gelingen? Die Agritechnica zeigt die Lösungen für den
    Zukunftsplan - die LandwirtInnen müssen sie aber auch nutzen dürfen. Um das zu
    verstehen, ist Politikern und Agrarkritikern der Agritechnica-Messerundgang
    dringend zu empfehlen."

    https://www.dirk-gieschen.de

    Pressekontakt:

    Dirk Gieschen
    c/o GMC Marketing GmbH
    Tel. 04283/981190
    E-Mail: mailto:info@dirk-gieschen.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/143122/6153550
    OTS: Agrar-Trends.de




