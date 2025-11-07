Landtechnik zwischen Effizienz und Nachhaltigkeit
Zeigt die Agritechnica den Zukunftsplan für die Landwirtschaft?
Hannover (ots) - "Wo bleibt der Zukunftsplan für die deutsche Landwirtschaft?
Werden die Aussteller auf der Agritechnica 2025, die am Sonntag in Hannover
unter dem Motto "touch smart efficiency" startet, die passenden Lösungen dafür
aufzeigen?" Dass dies der Fall ist, davon ist der Tarmstedter Agrarexperte Dirk
Gieschen überzeugt. In seinem Kommentar zum Messestart stellt er fest:
"Auf der Agritechnica werden die Lösungen für eine nachhaltigere Landwirtschaft
greifbar. Der Blick in die Praxis zeigt: Die Zukunftsbetriebe haben sich längst
auf den Weg in Richtung mehr Nachhaltigkeit und mehr Resilienz gegenüber den
Auswirkungen des Klimawandels gemacht. Sie wollen zudem die wachsenden Ansprüche
der Gesellschaft erfüllen, sehen sich aber genau deshalb im Visier der Kritik.
Wer mit moderner Technik arbeitet, gilt als "Agrarindustrie". Doch genau diese
Betriebe haben längst einen Klimacheck gemacht, immer mehr berechnen bereits
ihren CO2-Fußabdruck. Sie nutzen die Erkenntnisse als Erfolgsmaßstab zur
weiteren Verbesserung. Für diese Betriebe bieten die 2.700 Aussteller der
Agritechnica von der einzelnen Maschine bis hin zum digital vernetzten
Maschinenpark mit hochgradiger Präzision, Automatisierung, Robotik und
künstlicher Intelligenz wirksame Werkzeuge, um künftig noch nachhaltiger zu
arbeiten.
Das Frage ist, ob Politik und Gesellschaft auch wirklich wollen, dass die
Landwirtschaft diesen Weg geht. Denn Innovationen sind für viele Agrarkritiker
ein rotes Tuch. Wohl aus Unverständnis prangern sie den Einsatz moderner
Lösungen an. Die Idylle des Kleinbetriebs, der mit veralteter Technik in Arbeit
untergeht, wird dagegen als idyllisches Zielbild hochstilisiert.
Wie soll so die Transformation der Landwirtschaft in Richtung mehr
Nachhaltigkeit gelingen? Die Agritechnica zeigt die Lösungen für den
Zukunftsplan - die LandwirtInnen müssen sie aber auch nutzen dürfen. Um das zu
verstehen, ist Politikern und Agrarkritikern der Agritechnica-Messerundgang
dringend zu empfehlen."
https://www.dirk-gieschen.de
Pressekontakt:
Dirk Gieschen
c/o GMC Marketing GmbH
Tel. 04283/981190
E-Mail: mailto:info@dirk-gieschen.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/143122/6153550
OTS: Agrar-Trends.de
https://www.dirk-gieschen.de
