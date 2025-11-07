    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Stahlwerte steigen - JPMorgan sieht 'Renaissance' im Sektor

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan optimistisch für europäische Stahlbranche.
    • EU-Pläne senken Stahlimporte, stärken Preise ab 2026.
    • Karbonstahl-Aktien: ArcelorMittal, Voestalpine auf "Overweight".
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine optimistische Einschätzung der US-Bank JPMorgan für die europäische Stahlbranche hat den Aktien von Stahlkonzernen am Freitag Auftrieb verliehen. Analyst Dominic O'Kane nahm Bezug auf die Anfang Oktober vorgestellten Pläne der EU zum Schutz des europäischen Stahlsektors.

    In der starken Senkung der EU-Stahlimporte im Jahr 2026 zusammen mit dem ab 2026 wirksamen CO2-Grenzausgleichssystem der EU (CBAM) sieht O'Kane einen entscheidenden Wendepunkt für die Preismacht und die Gewinnentwicklung europäischer Stahlkonzerne im nächsten Jahr.

    Künftig sollen nach dem Vorschlag der Kommission deutlich weniger Stahlmengen zollfrei in die EU gelangen. Dies stütze höhere EU-Stahlpreise, so O'Kane.

    Innerhalb des Sektors nimmt er für Karbonstahl gegenüber Edelstahl eine positivere Haltung ein, weshalb er den Teilsektor Karbonstahl auf "Overweight" hochstufte. Mit Blick auf Einzel-Aktien hob er zudem sein Votum für ArcelorMittal und Voestalpine von "Neutral" auf "Overweight" sowie für Salzgitter von "Underweight" auf "Neutral".

    ArcelorMittal gewannen am Freitag 1,7 Prozent. Voestalpine und Salzgitter zogen um jeweils 3,5 Prozent an. Thyssenkrupp verbuchten ein Plus von 2,1 Prozent./ajx/ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 27,90 auf Tradegate (07. November 2025, 12:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -2,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,70 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +8,67 %/-23,93 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
