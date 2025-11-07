Stahlwerte steigen - JPMorgan sieht 'Renaissance' im Sektor

In der starken Senkung der EU-Stahlimporte im Jahr 2026 zusammen mit dem ab 2026 wirksamen CO2-Grenzausgleichssystem der EU (CBAM) sieht O'Kane einen entscheidenden Wendepunkt für die Preismacht und die Gewinnentwicklung europäischer Stahlkonzerne im nächsten Jahr.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine optimistische Einschätzung der US-Bank JPMorgan für die europäische Stahlbranche hat den Aktien von Stahlkonzernen am Freitag Auftrieb verliehen. Analyst Dominic O'Kane nahm Bezug auf die Anfang Oktober vorgestellten Pläne der EU zum Schutz des europäischen Stahlsektors.

Künftig sollen nach dem Vorschlag der Kommission deutlich weniger Stahlmengen zollfrei in die EU gelangen. Dies stütze höhere EU-Stahlpreise, so O'Kane.

Innerhalb des Sektors nimmt er für Karbonstahl gegenüber Edelstahl eine positivere Haltung ein, weshalb er den Teilsektor Karbonstahl auf "Overweight" hochstufte. Mit Blick auf Einzel-Aktien hob er zudem sein Votum für ArcelorMittal und Voestalpine von "Neutral" auf "Overweight" sowie für Salzgitter von "Underweight" auf "Neutral".

ArcelorMittal gewannen am Freitag 1,7 Prozent. Voestalpine und Salzgitter zogen um jeweils 3,5 Prozent an. Thyssenkrupp verbuchten ein Plus von 2,1 Prozent./ajx/ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 27,90 auf Tradegate (07. November 2025, 12:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -2,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,78 %. Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,70 Mrd.. ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +8,67 %/-23,93 % bedeutet.



