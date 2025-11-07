Dogecoin trotz dem Abwärtstrend – ETF steht kurz vor dem Start

Grund für die relative Stärke ist die wachsende Erwartung rund um den ersten Spot-Dogecoin-ETF, der in den kommenden Wochen in den USA live gehen könnte. Bitwise Asset Management bestätigte, dass sein Spot-ETF für Dogecoin nach den Regeln von Section 8(a) möglicherweise innerhalb von 20 Tagen automatisch wirksam werden kann – sofern die US-Börsenaufsicht SEC nicht interveniert.

Dogecoin (DOGE) notiert am Freitagmittag als einzige der zehn größten Kryptowährungen leicht im Plus mit 0,75 Prozent bei 0,164 US-Dollar. Trotz des Tagesgewinns bleibt die Wochenbilanz mit einem Minus von rund 11,5 Prozent deutlich im roten Bereich. Dennoch schlägt der Meme-Coin damit Rivalen wie Ethereum (−15 Prozent), BNB (−13 Prozent), XRP (−13 Prozent) und Solana (−17,5 Prozent) (Stand: 12:30 Uhr MESZ).

Bitwise und Grayscale treiben ETF-Prozess voran

Erst vergangene Woche feierten ETFs auf Solana (SOL), Litecoin (LTC) und Hedera (HBAR) ihr Debüt an der Wall Street. Auch Grayscale hat seine eigene Dogecoin-ETF-Einreichung angepasst und den 20-Tage-Countdown ausgelöst. Sollte keine aktive Verzögerung erfolgen, könnten mehrere DOGE-Produkte noch im November live gehen.

ETF-Struktur: Coinbase Custody und BNY Mellon als Partner

Das geplante Produkt soll Dogecoin direkt halten, verwahrt durch Coinbase Custody, während BNY Mellon als Cash-Manager fungiert. Der ETF wird den CF Dogecoin-Dollar Settlement Price als Benchmark verwenden. Details zu Ticker und Managementgebühr stehen noch aus, doch die Notierung ist auf NYSE Arca vorgesehen.

Whale-Verkäufe dämpfen den Kurs – stärkste Distribution seit Oktober

Trotz der ETF-Euphorie zeigt der Kurs nur leichte Zugewinne. Dogecoin fiel in den vergangenen 48 Stunden zweimal in Folge, da massive Whale-Transaktionen den Markt belasteten. On-Chain-Daten registrierten mehr als eine Milliarde DOGE (rund 440 Millionen US-Dollar), die in den letzten 72 Stunden von Großinvestoren bewegt wurden – die stärkste Abgabewelle seit Anfang Oktober.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

DOGE / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 0,163USD auf CryptoCompare Index (07. November 2025, 13:18 Uhr) gehandelt.



