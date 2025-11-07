    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Malaysia Bhd AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Malaysia Bhd

    Olight präsentiert neue Flaggschiff-Serie

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eine kraftvolle Verbindung aus Innovation, Technologie und Design

    Hofheim am Taunus (ots) - Olight, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
    tragbarer Beleuchtungslösungen, stellt auf der Milipol Paris 2025 (18.-21.
    November) die neueste Generation seiner fortschrittlichen Produkte vor. Im
    Mittelpunkt steht dabei die neue ArkPro-Serie (https://de.olight.com/s/X5YT66) ,
    die am 18. November 2025 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird.

    Die Produktreihe umfasst die Modelle ArkPro, ArkPro Ultra und ArkPro Lite -
    leistungsstarke Leuchten mit elegantem Design und vielfältigen Funktionsmodi.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    654,74€
    Basispreis
    3,49
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    574,75€
    Basispreis
    3,77
    Ask
    × 14,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders hervorzuheben ist das Modell ArkPro Ultra, das exklusiv mit einem von
    Olight selbst entwickelten LED-Chip ausgestattet ist. Darüber hinaus besteht das
    Gehäuse aus der firmeneigenen Hochleistungslegierung Superalloy OAL(TM) und
    beinhaltet die eigens entwickelte Technologie Arkbeat.

    Kompakte Leistung trifft technologische Innovation

    Entwickelt für den persönlichen, taktischen und professionellen Einsatz, setzt
    die ArkPro-Serie (https://de.olight.com/s/X5YT66) einen neuen Maßstab im Bereich
    tragbarer Beleuchtung. Die Modelle ArkPro und ArkPro Ultra vereinen Spot-,
    Flut-, UV- und Laserlicht in einem einzigen Gerät - ein vielseitiges
    4-in-1-Werkzeug für industrielle Anwendungen. Durch die Kombination von Flut-
    und Punktlicht in einer einzigen Taschenlampe erfüllt die Serie verschiedenste
    Anforderungen an multifunktionale Beleuchtung.

    Innovation, die den Alltag bereichert

    Das Modell ArkPro Lite ist mit einem speziellen Rotlicht für Nachtsicht
    ausgestattet. Die handwerkliche Präzision von Olight zeigt sich besonders im
    ArkPro Ultra - mit einer zweifarbigen Statusanzeige und dem integrierten
    Arkbeat-Atemlicht, das sich je nach Nutzung farblich verändert und so der
    Taschenlampe ein lebendiges Erscheinungsbild verleiht.Der Ultra ist mehr als ein
    Werkzeug - er bietet Begleitung und Schutz.

    Für Vielseitigkeit gemacht, für Wirkung geschaffenOb auf dem Trail oder im
    Alltag: Die ArkPro-Serie überzeugt durch intuitive Bedienung und zuverlässige
    Leistung. Der leichte ArkPro Lite bietet augenschonendes Rotlicht - ideal für
    den Einsatz bei Nacht. ArkPro ist kompakt gebaut und ermöglicht die einfache
    Umschaltung zwischen Fern- und Abblendlicht, was ihn zur idealen Wahl für
    Outdoor- und Industrieeinsätze macht.

    Das Flaggschiff ArkPro Ultra bietet darüber hinaus einen ergonomischen Griff,
    weiches Umschalten der Lichtmodi, einen kraftvollen weißen Lichtstrahl sowie
    einen präzisen grünen Laser zur Zielerfassung.

    Erleben Sie die ArkPro-Serie auf der Milipol PARIS 2025

    Testen Sie die Modelle der ArkPro-Serie live auf der Milipol Paris vom 18. bis
    21. November in Halle 5A, Stand D001. Entdecken Sie den ArkPro Lite (95,95 EUR),
    den ArkPro in verschiedenen Ausführungen (119,95 EUR-131,95 EUR) sowie das
    Flaggschiff ArkPro Ultra (159,95 EUR).Erleben Sie die Lichtleistung, spüren Sie
    die hochwertige Verarbeitung - und entdecken Sie den Unterschied.

    Mehr erfahren: https://de.olight.com/s/GF12S8

    Über Olight

    Olight bereichert den Alltag durch intelligente, mobile Beleuchtungslösungen,
    die fortschrittliche Technologie mit hochwertigem Design verbinden. In über 100
    Ländern weltweit im Einsatz, steht Olight für Innovation, Leistung und
    Benutzerfreundlichkeit.

    Das Sortiment umfasst Premium-Taschenlampen, Stirnlampen und taktische
    Lichtlösungen für den täglichen Gebrauch ebenso wie für professionelle
    Anwendungen.

    Folgen Sie Olight für aktuelle Neuigkeiten, Produktveröffentlichungen und
    exklusive Einblicke auf Instagram (https://www.instagram.com/olightdeutschland/)
    , Facebook (https://www.facebook.com/olightdeutschland/) , YouTube
    (https://www.youtube.com/@OlightDeutschland) und TikTok
    (https://www.tiktok.com/@olightdeutschland/) .

    Pressekontakt:

    Marco Ma
    mailto:cs.de@olight.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181374/6153580
    OTS: Olight GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Olight präsentiert neue Flaggschiff-Serie Eine kraftvolle Verbindung aus Innovation, Technologie und Design Olight, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich tragbarer Beleuchtungslösungen, stellt auf der Milipol Paris 2025 (18.-21. November) die neueste Generation seiner fortschrittlichen Produkte vor. Im Mittelpunkt steht dabei die neue ArkPro-Serie …