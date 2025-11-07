Olight präsentiert neue Flaggschiff-Serie
Eine kraftvolle Verbindung aus Innovation, Technologie und Design
Hofheim am Taunus (ots) - Olight, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
tragbarer Beleuchtungslösungen, stellt auf der Milipol Paris 2025 (18.-21.
November) die neueste Generation seiner fortschrittlichen Produkte vor. Im
Mittelpunkt steht dabei die neue ArkPro-Serie (https://de.olight.com/s/X5YT66) ,
die am 18. November 2025 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird.
Die Produktreihe umfasst die Modelle ArkPro, ArkPro Ultra und ArkPro Lite -
leistungsstarke Leuchten mit elegantem Design und vielfältigen Funktionsmodi.
Besonders hervorzuheben ist das Modell ArkPro Ultra, das exklusiv mit einem von
Olight selbst entwickelten LED-Chip ausgestattet ist. Darüber hinaus besteht das
Gehäuse aus der firmeneigenen Hochleistungslegierung Superalloy OAL(TM) und
beinhaltet die eigens entwickelte Technologie Arkbeat.
Kompakte Leistung trifft technologische Innovation
Entwickelt für den persönlichen, taktischen und professionellen Einsatz, setzt
die ArkPro-Serie (https://de.olight.com/s/X5YT66) einen neuen Maßstab im Bereich
tragbarer Beleuchtung. Die Modelle ArkPro und ArkPro Ultra vereinen Spot-,
Flut-, UV- und Laserlicht in einem einzigen Gerät - ein vielseitiges
4-in-1-Werkzeug für industrielle Anwendungen. Durch die Kombination von Flut-
und Punktlicht in einer einzigen Taschenlampe erfüllt die Serie verschiedenste
Anforderungen an multifunktionale Beleuchtung.
Innovation, die den Alltag bereichert
Das Modell ArkPro Lite ist mit einem speziellen Rotlicht für Nachtsicht
ausgestattet. Die handwerkliche Präzision von Olight zeigt sich besonders im
ArkPro Ultra - mit einer zweifarbigen Statusanzeige und dem integrierten
Arkbeat-Atemlicht, das sich je nach Nutzung farblich verändert und so der
Taschenlampe ein lebendiges Erscheinungsbild verleiht.Der Ultra ist mehr als ein
Werkzeug - er bietet Begleitung und Schutz.
Für Vielseitigkeit gemacht, für Wirkung geschaffenOb auf dem Trail oder im
Alltag: Die ArkPro-Serie überzeugt durch intuitive Bedienung und zuverlässige
Leistung. Der leichte ArkPro Lite bietet augenschonendes Rotlicht - ideal für
den Einsatz bei Nacht. ArkPro ist kompakt gebaut und ermöglicht die einfache
Umschaltung zwischen Fern- und Abblendlicht, was ihn zur idealen Wahl für
Outdoor- und Industrieeinsätze macht.
Das Flaggschiff ArkPro Ultra bietet darüber hinaus einen ergonomischen Griff,
weiches Umschalten der Lichtmodi, einen kraftvollen weißen Lichtstrahl sowie
einen präzisen grünen Laser zur Zielerfassung.
Erleben Sie die ArkPro-Serie auf der Milipol PARIS 2025
Testen Sie die Modelle der ArkPro-Serie live auf der Milipol Paris vom 18. bis
21. November in Halle 5A, Stand D001. Entdecken Sie den ArkPro Lite (95,95 EUR),
den ArkPro in verschiedenen Ausführungen (119,95 EUR-131,95 EUR) sowie das
Flaggschiff ArkPro Ultra (159,95 EUR).Erleben Sie die Lichtleistung, spüren Sie
die hochwertige Verarbeitung - und entdecken Sie den Unterschied.
Mehr erfahren: https://de.olight.com/s/GF12S8
Über Olight
Olight bereichert den Alltag durch intelligente, mobile Beleuchtungslösungen,
die fortschrittliche Technologie mit hochwertigem Design verbinden. In über 100
Ländern weltweit im Einsatz, steht Olight für Innovation, Leistung und
Benutzerfreundlichkeit.
Das Sortiment umfasst Premium-Taschenlampen, Stirnlampen und taktische
Lichtlösungen für den täglichen Gebrauch ebenso wie für professionelle
Anwendungen.
Folgen Sie Olight für aktuelle Neuigkeiten, Produktveröffentlichungen und
exklusive Einblicke auf Instagram (https://www.instagram.com/olightdeutschland/)
, Facebook (https://www.facebook.com/olightdeutschland/) , YouTube
(https://www.youtube.com/@OlightDeutschland) und TikTok
(https://www.tiktok.com/@olightdeutschland/) .
Pressekontakt:
Marco Ma
mailto:cs.de@olight.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181374/6153580
OTS: Olight GmbH
