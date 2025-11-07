Eine kraftvolle Verbindung aus Innovation, Technologie und Design

Hofheim am Taunus (ots) - Olight, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

tragbarer Beleuchtungslösungen, stellt auf der Milipol Paris 2025 (18.-21.

November) die neueste Generation seiner fortschrittlichen Produkte vor. Im

Mittelpunkt steht dabei die neue ArkPro-Serie (https://de.olight.com/s/X5YT66) ,

die am 18. November 2025 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird.



Die Produktreihe umfasst die Modelle ArkPro, ArkPro Ultra und ArkPro Lite -

leistungsstarke Leuchten mit elegantem Design und vielfältigen Funktionsmodi.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms! Short 654,74€ 3,49 × 14,87 Zum Produkt Long 574,75€ 3,77 × 14,67 Zum Produkt