The Trade Desk Registered (A) Aktie mit kräftigem Kursplus - 07.11.2025

Die The Trade Desk Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 41,69€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,50 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,91 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die The Trade Desk Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,54 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,69€, mit einem Plus von +7,50 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die The Trade Desk Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -47,33 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um -4,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,61 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in The Trade Desk Registered (A) eine negative Entwicklung von -64,92 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

The Trade Desk Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,47 % 1 Monat -10,61 % 3 Monate -47,33 % 1 Jahr -65,15 %

Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

Es gibt 446 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,83 Mrd.EUR wert.

Der Spezialist für Werbetechnologie The Trade Desk hat am Donnerstagabend zufriedenstellende Zahlen vorgelegt, doch die sorgten erstmal für Volatilität.

The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.