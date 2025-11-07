    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    EUR/USD tritt auf der Stelle – 1,15585 USD

    EUR/USD konsolidiert fast unverändert bei 1,15585 USD.

    Ohne größere Ausschläge pendelt EUR/USD um 1,15585USD. Die Veränderung von +0,10 % bleibt vernachlässigbar.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,03 %
    1 Monat -1,05 %
    3 Monate -1,12 %
    1 Jahr +6,77 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in EUR/USD investiert, lag der Preis bei 1,003567USD. Heute notiert EUR/USD bei 1,15585USD. Ihr Einsatz wäre nun 11.517,4USD wert – ein Zuwachs von +15,17 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine vorsichtige Haltung. Der Kurs steht unter Druck um die 1,15er-Marke, mit Widerständen bei 1,1608 und 1,1668 sowie Unterstützungen bei 1,1494. Prognosen deuten auf mögliche Schwäche in Richtung 1,13 hin, während eine Stabilisierung über 1,15 angestrebt wird. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt die Unsicherheit.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Zur EUR/USD Diskussion

    Informationen zum US-Dollar

    Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    1 im Artikel enthaltener Wert
