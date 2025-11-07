    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silber mit Rally: +1,39 % in 24h auf 48,69 USD

    Der Silberpreis zieht deutlich an und legt um +1,39 % auf 48,69USD zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,83 %
    1 Monat -0,21 %
    3 Monate +27,24 %
    1 Jahr +55,34 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 14,85509USD. Heute steht er bei 48,69USD. Das Investment wäre auf 3.277,77USD gewachsen – eine Steigerung von +227,78 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von der Erwartung, dass bei Marktunsicherheiten, wie einer möglichen KI-Blase, Anleger in Silber flüchten könnten. Diskussionen über Zölle auf Silberimporte und die Knappheit des Rohstoffs deuten auf ein steigendes Interesse hin, während die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage die Attraktivität von Silber als Investition erhöht.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

