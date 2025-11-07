    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Erneut an der Spitze

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    FOCUS MONEY zeichnet NORMA als Deutschlands Preissieger 2025 aus / Nürnberger Lebensmittel-Discounter zum 5. Mal in Folge ganz vorne (FOTO)

    Nürnberg (ots) - NORMA bleibt unangefochtener Preis-Champion: Zum fünften Mal in
    Folge darf sich der Nürnberger Discounter über den Titel Deutschlands
    Preissieger 2025 freuen. In der großen Verbraucherbefragung von FOCUS MONEY und
    DEUTSCHLAND TEST holt NORMA erneut die Maximalwertung von 100 Punkten und
    sichert sich damit souverän den Spitzenplatz unter den Lebensmittel-Händlern.
    Die Konkurrenz kann da nicht mithalten: NETTO landet mit 94,9 Punkten auf Rang
    zwei, gefolgt von LIDL mit 84,6 Punkten.

    Faire Preise, hohe Qualität und maximale Kundenzufriedenheit

    Die begehrte Auszeichnung basiert auf einer groß angelegten
    Verbraucherbefragung, bei der 16.000 Unternehmen aus mehr als 250 Branchen
    hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses, Produktqualität und
    Kundenzufriedenheit bewertet wurden. NORMA überzeugte dabei auf ganzer Linie und
    setzte sich dank herausragender Kundenbewertungen erneut an die Spitze aller
    Discounter.

    Die Ergebnisse bestätigen einmal mehr, dass sich Kundinnen und Kunden auf die
    fairen Preise, die hohe Produktqualität und den Umfang des Sortiments bei NORMA
    verlassen können. Mit einem klaren Fokus auf das beste
    Preis-Leistungs-Verhältnis gelingt es dem Nürnberger Discounter Jahr für Jahr,
    die Erwartungen seiner Kundschaft nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.
    Das Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" wird regelmäßig durch bundesweit
    kommunizierte Preissenkungen und die regelmäßig stattfindende Aktionsangebote
    erlebbar. NORMA kann aber eben nicht nur günstig, sondern auch qualitativ gut:
    Von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs über Bio-Produkte bis hin zu
    vegetarischen und veganen Alternativen punktet der Discounter mit Qualität in
    voller Bandbreite.

    Über NORMA:

    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6153586
    OTS: NORMA


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Erneut an der Spitze FOCUS MONEY zeichnet NORMA als Deutschlands Preissieger 2025 aus / Nürnberger Lebensmittel-Discounter zum 5. Mal in Folge ganz vorne (FOTO) NORMA bleibt unangefochtener Preis-Champion: Zum fünften Mal in Folge darf sich der Nürnberger Discounter über den Titel Deutschlands Preissieger 2025 freuen. In der großen Verbraucherbefragung von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST holt NORMA erneut …