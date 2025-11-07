Erneut an der Spitze
FOCUS MONEY zeichnet NORMA als Deutschlands Preissieger 2025 aus / Nürnberger Lebensmittel-Discounter zum 5. Mal in Folge ganz vorne (FOTO)
Nürnberg (ots) - NORMA bleibt unangefochtener Preis-Champion: Zum fünften Mal in
Folge darf sich der Nürnberger Discounter über den Titel Deutschlands
Preissieger 2025 freuen. In der großen Verbraucherbefragung von FOCUS MONEY und
DEUTSCHLAND TEST holt NORMA erneut die Maximalwertung von 100 Punkten und
sichert sich damit souverän den Spitzenplatz unter den Lebensmittel-Händlern.
Die Konkurrenz kann da nicht mithalten: NETTO landet mit 94,9 Punkten auf Rang
zwei, gefolgt von LIDL mit 84,6 Punkten.
Faire Preise, hohe Qualität und maximale Kundenzufriedenheit
Faire Preise, hohe Qualität und maximale Kundenzufriedenheit
Die begehrte Auszeichnung basiert auf einer groß angelegten
Verbraucherbefragung, bei der 16.000 Unternehmen aus mehr als 250 Branchen
hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses, Produktqualität und
Kundenzufriedenheit bewertet wurden. NORMA überzeugte dabei auf ganzer Linie und
setzte sich dank herausragender Kundenbewertungen erneut an die Spitze aller
Discounter.
Die Ergebnisse bestätigen einmal mehr, dass sich Kundinnen und Kunden auf die
fairen Preise, die hohe Produktqualität und den Umfang des Sortiments bei NORMA
verlassen können. Mit einem klaren Fokus auf das beste
Preis-Leistungs-Verhältnis gelingt es dem Nürnberger Discounter Jahr für Jahr,
die Erwartungen seiner Kundschaft nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.
Das Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" wird regelmäßig durch bundesweit
kommunizierte Preissenkungen und die regelmäßig stattfindende Aktionsangebote
erlebbar. NORMA kann aber eben nicht nur günstig, sondern auch qualitativ gut:
Von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs über Bio-Produkte bis hin zu
vegetarischen und veganen Alternativen punktet der Discounter mit Qualität in
voller Bandbreite.
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
mailto:k.heck@norma-online.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6153586
OTS: NORMA
