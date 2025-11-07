Uranium Energy Corp begrüßt die Einstufung von Uran als kritisches Mineral durch die US-Regierung

Die Aufnahme von Uran in die Liste der kritischen Mineralien des U.S. Geological Survey ist ein wichtiger Schritt zur Wiederbelebung des Uranabbaus in den USA und zum Wiederaufbau der amerikanischen Lieferkette für Kernbrennstoffe

Corpus Christi, Texas, 7. November 2025 – Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das „Unternehmen” oder „UEC”) (- https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-scott-melbye-on-plans ... -) begrüßt die Entscheidung der US-Regierung, Uran in die endgültige Liste der kritischen Mineralien 2025 des US Geological Survey („USGS“) aufzunehmen, die im Federal Register veröffentlicht wurde, und damit seine wesentliche Rolle für die Energieversorgung und nationale Sicherheit Amerikas anzuerkennen.

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte:

„Wir begrüßen die Entscheidung der US-Regierung, insbesondere von Innenminister Doug Burgum und dem US Geological Survey, diesen wichtigen Schritt zur Verwirklichung der Vision von Präsident Trump zu unternehmen, Amerikas Führungsrolle im Bereich kritischer Mineralien wiederherzustellen und eine echte Energiedominanz der USA zu erreichen. UEC folgt diesem Aufruf mit der Hochfahr- und Entwicklungsaktivitäten an unseren drei lizenzierten Hub-and-Spoke-Produktionsplattformen in Texas und Wyoming. Parallel dazu treiben wir die United States Uranium Refining & Conversion Corp. voran, um die Wiederherstellung und den Ausbau der amerikanischen Kapazitäten zur Umwandlung von Kernbrennstoffen zu unterstützen.“

Der Energy Act von 2020 erlaubt es dem Innenminister, ein Mineral als kritisch einzustufen, wenn eine andere Bundesbehörde, wie das Energieministerium oder eine andere zuständige Behörde, feststellt, dass es für die Verteidigung oder nationale Sicherheit der USA von strategischer und kritischer Bedeutung ist. Das Energieministerium empfahl die Aufnahme von Uran unter Verweis auf seine Bedeutung für die Energieerzeugung und Verteidigungsanwendungen, und auch das Verteidigungsministerium betonte seine Bedeutung für die nationale Sicherheit.