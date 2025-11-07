    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsConstellation Energy AktievorwärtsNachrichten zu Constellation Energy

    Constellation Energy: KI-Profiteur mit tiefen Schrammen

    Die Constellation Energy Corporation ist ein glasklarer KI-Gewinner. Doch die hohen Erwartungen der Wall Street verfehlte das Unternehmen nur allzu deutlich.

    Die Constellation Energy Corporation meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 3,04  US-Dollar je Aktie und verfehlte damit die Analystenerwartungen von 3,09 US-Dollar. Gleichzeitig übertraf der Umsatz von 6,57 Milliarden US-Dollar die Konsensschätzung von 6,46 Milliarden US-Dollar. Nach der Gewinnverfehlung fielen die Aktien des Unternehmens im frühen Handel zunächst um gut 3 Prozent, erholten sich dann aber wieder, bis sie sogar wieder leicht im Plus tendierten. 

    Der Energieversorger hat die Prognose für den bereinigten Gewinn 2025 auf eine Spanne von 9,05 bis 9,45 US-Dollar je Aktie eingeengt, wobei der Mittelwert von 9,25 US-Dollar leicht unter dem Analystenkonsens von 9,42 US-Dollar liegt. Die Quartalszahlen bedeuten ein Plus von 11 Prozent gegenüber den 2,74 US-Dollar je Aktie im dritten Quartal 2024.

    "Constellation erzielte in diesem Quartal einen bereinigten operativen Gewinn von 3,04 US-Dollar je Aktie, nach 2,74 US-Dollar im dritten Quartal des Vorjahres", sagt Dan Eggers, Finanzvorstand des Unternehmens. "Operativ und finanziell liefern wir weiterhin starke Ergebnisse, unterstützt durch eine starke Performance im Kernkraft- und Gewerbebereich."

    Die Kernkraftwerke des Unternehmens erreichten im Quartal einen Kapazitätsfaktor von 96,8 Prozent, nach 95 Prozent im Vorjahresquartal. Die Kernenergieproduktion stieg auf 46.477 Gigawattstunden, nach 45.510 Gigawattstunden im dritten Quartal 2024.

    "Wir haben eines der leistungsstärksten Quartale für unsere Kernkraftflotte erreicht und bedeutende Meilensteine erreicht, wie unsere historische Einigung mit Maryland für den weiteren Betrieb des Conowingo-Staudamms", sagt Joe Dominguez, Präsident und CEO von Constellation.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Constellation Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 294,1EUR auf Tradegate (07. November 2025, 13:11 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

