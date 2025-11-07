ANALYSE-FLASH
RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence
- RBC belässt IAG auf "Outperform" mit 500 Pence.
- Q3-Zahlen leicht unter Erwartungen, aber positiv.
- Ermutigende Rückflüsse an Aktionäre im Ausblick.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Im dritten Quartal habe die Fluggesellschafts-Holding leicht die Erwartungen verfehlt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Für das Schlussquartal sehe die Buchungslage aber positiv aus. Was Rückflüssen an die Aktionäre betrifft, seien die Aussagen des Unternehmens ermutigend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,44 % und einem Kurs von 4,305 auf Tradegate (07. November 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um -7,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,69 %.
Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 21,30 Mrd..
International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0681. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 500,00GBP was eine Bandbreite von -29,68 %/+11.620,58 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 500 Euro