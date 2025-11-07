RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,44 % und einem Kurs von 4,305 auf Tradegate (07. November 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um -7,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,69 %.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 21,30 Mrd..

International Consolidated Airlines Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0681. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 500,00GBP was eine Bandbreite von -29,68 %/+11.620,58 % bedeutet.