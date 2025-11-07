GOLDMAN SACHS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Triebfedern in Europa blieben intakt, schrieb Ben Rada Martin am Freitagmorgen in seinem Resümee zum jüngsten Quartalsbericht./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 198EUR auf Tradegate (07. November 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ben Rada Martin

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

