GOLDMAN SACHS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Triebfedern in Europa blieben intakt, schrieb Ben Rada Martin am Freitagmorgen in seinem Resümee zum jüngsten Quartalsbericht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 198EUR auf Tradegate (07. November 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Ben Rada Martin
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
