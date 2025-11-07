    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    GOLDMAN SACHS stuft ABB LTD auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 56 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Donnerstagabend ihre Schätzungen für die Schweizer nach durch die Bank starker Entwicklung im dritten Quartal./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:55 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 60,55EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Daniela Costa
    Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 58
    Kursziel alt: 56
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m



