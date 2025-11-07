GOLDMAN SACHS stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 56 auf 58 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Donnerstagabend ihre Schätzungen für die Schweizer nach durch die Bank starker Entwicklung im dritten Quartal./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 60,55EUR auf Lang & Schwarz (07. November 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.