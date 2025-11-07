    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group
    GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategiewandel mit Fokus auf Wachstum habe Bestätigung erhalten, schrieb James Tate am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Aussichten für 2026 seien besser als gedacht./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:57 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 25,60EUR auf Tradegate (07. November 2025, 12:56 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: James Tate
    Analysiertes Unternehmen: Auto1
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 36
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


