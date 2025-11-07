    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    Borussia Dortmund: Spannende Q1-Zahlen 2025/2026 enthüllt!

    Ein Transferboom beflügelt Borussia Dortmunds Finanzen und lässt das Konzernergebnis im ersten Quartal 2025/2026 auf EUR 25,6 Mio. ansteigen.

    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
    • Borussia Dortmund steigerte das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Quartal 2025/2026 um EUR 23,9 Mio. auf EUR 25,6 Mio. im Vergleich zum Vorjahresquartal.
    • Der Anstieg des Ergebnisses aus Transfergeschäften um EUR 33,6 Mio. auf EUR 52,9 Mio. trug wesentlich zur Verbesserung des Konzernergebnisses bei.
    • Die Konzernumsatzerlöse blieben mit EUR 107,0 Mio. nahezu auf Vorjahresniveau (EUR 107,3 Mio.).
    • Die Bruttokonzerngesamtleistung stieg um EUR 34,0 Mio. auf EUR 175,3 Mio. im Vergleich zum Vorjahresquartal.
    • Die Personalaufwendungen erhöhten sich um EUR 7,2 Mio. auf EUR 66,1 Mio., während die Abschreibungen um EUR 3,3 Mio. auf EUR 27,8 Mio. zunahmen.
    • Das Konzernfinanzergebnis verringerte sich um EUR 1,4 Mio. auf EUR -0,9 Mio., und die Steuern aus Einkommen und Ertrag beliefen sich auf EUR -2,6 Mio.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung – Q1 Geschäftsjahr 2025/2026, bei Borussia Dortmund ist am 14.11.2025.

    Der Kurs von Borussia Dortmund lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,13 % im Minus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,2500EUR das entspricht einem Minus von -1,07 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.853,45PKT (-0,59 %).


    Borussia Dortmund

    -2,26 %
    -3,77 %
    -5,69 %
    -10,28 %
    -3,49 %
    -10,79 %
    -30,30 %
    -18,48 %
    -67,66 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309





