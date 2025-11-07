Borussia Dortmund: Spannende Q1-Zahlen 2025/2026 enthüllt!

Borussia Dortmund steigerte das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Quartal 2025/2026 um EUR 23,9 Mio. auf EUR 25,6 Mio. im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Der Anstieg des Ergebnisses aus Transfergeschäften um EUR 33,6 Mio. auf EUR 52,9 Mio. trug wesentlich zur Verbesserung des Konzernergebnisses bei.

Die Konzernumsatzerlöse blieben mit EUR 107,0 Mio. nahezu auf Vorjahresniveau (EUR 107,3 Mio.).

Die Bruttokonzerngesamtleistung stieg um EUR 34,0 Mio. auf EUR 175,3 Mio. im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Die Personalaufwendungen erhöhten sich um EUR 7,2 Mio. auf EUR 66,1 Mio., während die Abschreibungen um EUR 3,3 Mio. auf EUR 27,8 Mio. zunahmen.

Das Konzernfinanzergebnis verringerte sich um EUR 1,4 Mio. auf EUR -0,9 Mio., und die Steuern aus Einkommen und Ertrag beliefen sich auf EUR -2,6 Mio.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung – Q1 Geschäftsjahr 2025/2026, bei Borussia Dortmund ist am 14.11.2025.

Der Kurs von Borussia Dortmund lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,13 % im Minus.

9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,2500EUR das entspricht einem Minus von -1,07 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.853,45PKT (-0,59 %).





