First Phosphate kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung für einen bestehenden Investor an

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Saguenay, Quebec – 7. November 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung für einen strategischen Investor durchführen wird, die einen Bruttoerlös von mindestens 2.000.000 $ einbringen soll (das „Angebot“).

Das Angebot wird voraussichtlich aus einer beliebigen Kombination der folgenden Wertpapiere bestehen:

Flow-Through-Aktien des Unternehmens („ Flow-Through-Aktien “) zu einem Preis von 0,90 $ pro Aktie („ Flow-Through-Angebot “); und

Hard-Dollar-Einheiten des Unternehmens („ Hard-Dollar-Einheit “) zu einem Preis von 0,90 $ pro Hard-Dollar-Einheit (das „ Hard-Dollar-Einheiten-Angebot “), wobei jede Hard-Dollar-Einheit aus (i) einer Stammaktie des Unternehmens („ Stammaktie “) und (ii) einem Warrant zum Erwerb einer Stammaktie („ Warrant “) besteht. Jeder Warrant kann bis zum 30. April 2026 zu einem Preis von 1,25 $ pro Stammaktie ausgeübt werden, vorbehaltlich eines vorzeitigen Verfallsdatums (wie unten definiert).

Der Bruttoerlös aus dem Flow-Through-Angebot wird für „kanadische Explorationsausgaben“ verwendet, die „Flow-Through-Mining-Ausgaben“ (wie im Income Tax Act (Kanada) definiert) im Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in Québec darstellen. Der Nettoerlös aus dem Hard-Dollar-Einheiten-Angebot wird für Explorations- und Entwicklungsaktivitäten, als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Angebot wird voraussichtlich in einer oder mehreren Tranchen am oder um den 21. November 2025 oder zu einem anderen vom Unternehmen festgelegten Zeitpunkt abgeschlossen werden. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten berechtigte Vermittler: (i) eine Gebühr in Höhe von bis zu 8 % auf den Bruttoerlös aus den von ihnen vermittelten Zeichnern und (ii) eine Anzahl von Vergütungswarrants („Vergütungswarrants“) in Höhe von bis zu 8 % der Anzahl der Hard-Dollar-Einheiten oder Flow-Through-Aktien, die an die von ihnen vermittelten Zeichner ausgegeben werden. Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,90 $ pro Aktie bis zum 30. April 2026. Wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 2,00 $ beträgt, kann das Unternehmen nach Veröffentlichung einer Pressemitteilung das Verfallsdatum der Vergütungswarrants auf den Tag vorverlegen, der 30 Tage nach dem Datum dieser Pressemitteilung („vorzeitiges Verfallsdatum“) liegt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Vermittlungsprovisionen für das Flow-Through-Angebot in Form von Stammaktien des Unternehmens anstelle von Bargeld zu zahlen, die zum Emissionspreis des Flow-Through-Angebots ausgegeben werden.