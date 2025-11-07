500 Millionen Euro für 75 moderne Züge in Mitteldeutschland
- 75 neue Mireo-Züge für S-Bahn Mitteldeutschland.
- Bestellung umfasst 500 Millionen Euro, größte bisher.
- Züge bieten mehr Sitzplätze, WLAN und Familienbereich.
LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Flotte der S-Bahn Mitteldeutschland bekommt 75 neue Züge. Die Mireo-Modelle, die ab Dezember 2026 den öffentlichen Nahverkehr in der Region Leipzig maßgeblich stärken sollen, wurden nun vorgestellt. Der vergebene Auftrag umfasst ein Volumen von rund 500 Millionen Euro und stellt die bisher größte Bestellung für die Mireo-Zugplattform von Siemens Mobility dar, wie das Unternehmen mitteilte.
Die neuen Züge bieten demnach 100 Sitzplätze in den zweiteiligen Zügen, 150 Sitzplätze in den Dreiteilern und 200 Sitze in den Vierteilern. Dazu kommen ein höheres Platzangebot für Fahrräder und ein separater 1. Klasse-Bereich mit Ledersitzen. Es gibt kostenloses WLAN, einen Familienbereich sowie barrierefreies Reisen./jan/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 236,2 auf Tradegate (07. November 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 189,08 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 267,00EUR was eine Bandbreite von -2,62 %/+13,04 % bedeutet.
