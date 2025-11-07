500 Millionen Euro für 75 moderne Züge in Mitteldeutschland

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,24 % und einem Kurs von 236,2 auf Tradegate (07. November 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 189,08 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 267,00EUR was eine Bandbreite von -2,62 %/+13,04 % bedeutet.