UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 247 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 386,4 auf Tradegate (07. November 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +2,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 314,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -60,77 %/+30,77 % bedeutet.