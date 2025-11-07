ANALYSE-FLASH
UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 247 Dollar
- UBS belässt Tesla auf "Sell" mit Kursziel 247 USD.
- Zustimmung zu Musks Vergütungsplan war erwartet.
- Musk bleibt Tesla treu, Aktienrisiken verringert.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla nach der Zustimmung der Aktionäre zum Vergütungsplan für Konzernchef Elon Musk mit einem Kursziel von 247 US-Dollar auf "Sell" belassen. Der Schritt sei so erwartet worden, schrieb Joseph Spak am Donnerstagabend. Damit dürfte Musk Tesla treu bleiben, was gewisse Risiken für den Aktienkurs erst einmal zerstreue./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 386,4 auf Tradegate (07. November 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +2,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,63 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 314,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -60,77 %/+30,77 % bedeutet.
