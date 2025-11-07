100 Tage Hightech-Agenda Deutschland - Was erwartet die Biotech-Branche davon?

Berlin (ots) - Anlässlich der Veröffentlichung der Hightech-Agenda vor 100 Tagen

und des Kick-offs durch die Bundesregierung, zieht der

Biotechnologie-Branchenverband BIO Deutschland e. V. eine Zwischenbilanz zu den

Zielen und Maßnahmen der Agenda und testet die Stimmung in der Industrie. Eine

aktuelle Blitzumfrage ergab, dass die Stimmung bei Biotechnologie-Unternehmen im

Vergleich zum letzten Jahr stabil bleibt. Ein positiver Trend lässt sich bei der

Bereitschaft erkennen, in Forschung und Entwicklung zu investieren, ein eher

negativer Trend bei der Personalplanung. Damit die Hightech Agenda zu einem

Booster für die deutsche Biotech-Industrie werden kann, müssen Bundesressorts

ihre Ressourcen jetzt bündeln und mit EU-Initiativen verzahnen, fordert BIO

Deutschland. Nur so kann es gelingen, die Maßnahmen umzusetzen und den

Unternehmerinnen und Unternehmern der Branche zu ermöglichen, das volle

Potenzial der Biotechnologie in Deutschland zu heben.



Roland Sackers, Vorstandsvorsitzender von BIO Deutschland, sagt:

"Biotechnologie-Unternehmen sind integraler Teil der Wertschöpfungskette von

Forschung über Entwicklung bis zur Marktreife. Das gilt für Therapien,

Diagnostika und andere biotechnologische Produkte. Deshalb brauchen wir zur

Unterstützung der Branche dringend eine enge Zusammenarbeit der zuständigen

politischen Ressorts auf Bundes- und EU-Ebene. Die Dynamik für die

Biotechnologie ist in Brüssel gerade sehr hoch. Die Aktivitäten dort müssen nun

mit Maßnahmen in Deutschland gut und zügig verzahnt werden. So können wir

unseren Biotechnologie-Standort stärken und international noch erfolgreicher

machen. Die Hightech-Agenda lenkt ein Schlaglicht auf die Schlüsseltechnologien

und setzt wichtige Ziele. Die Umsetzung kann nur gemeinsam gelingen."





