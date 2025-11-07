    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAGC AktievorwärtsNachrichten zu AGC
    100 Tage Hightech-Agenda Deutschland - Was erwartet die Biotech-Branche davon?

    Berlin (ots) - Anlässlich der Veröffentlichung der Hightech-Agenda vor 100 Tagen
    und des Kick-offs durch die Bundesregierung, zieht der
    Biotechnologie-Branchenverband BIO Deutschland e. V. eine Zwischenbilanz zu den
    Zielen und Maßnahmen der Agenda und testet die Stimmung in der Industrie. Eine
    aktuelle Blitzumfrage ergab, dass die Stimmung bei Biotechnologie-Unternehmen im
    Vergleich zum letzten Jahr stabil bleibt. Ein positiver Trend lässt sich bei der
    Bereitschaft erkennen, in Forschung und Entwicklung zu investieren, ein eher
    negativer Trend bei der Personalplanung. Damit die Hightech Agenda zu einem
    Booster für die deutsche Biotech-Industrie werden kann, müssen Bundesressorts
    ihre Ressourcen jetzt bündeln und mit EU-Initiativen verzahnen, fordert BIO
    Deutschland. Nur so kann es gelingen, die Maßnahmen umzusetzen und den
    Unternehmerinnen und Unternehmern der Branche zu ermöglichen, das volle
    Potenzial der Biotechnologie in Deutschland zu heben.

    Roland Sackers, Vorstandsvorsitzender von BIO Deutschland, sagt:
    "Biotechnologie-Unternehmen sind integraler Teil der Wertschöpfungskette von
    Forschung über Entwicklung bis zur Marktreife. Das gilt für Therapien,
    Diagnostika und andere biotechnologische Produkte. Deshalb brauchen wir zur
    Unterstützung der Branche dringend eine enge Zusammenarbeit der zuständigen
    politischen Ressorts auf Bundes- und EU-Ebene. Die Dynamik für die
    Biotechnologie ist in Brüssel gerade sehr hoch. Die Aktivitäten dort müssen nun
    mit Maßnahmen in Deutschland gut und zügig verzahnt werden. So können wir
    unseren Biotechnologie-Standort stärken und international noch erfolgreicher
    machen. Die Hightech-Agenda lenkt ein Schlaglicht auf die Schlüsseltechnologien
    und setzt wichtige Ziele. Die Umsetzung kann nur gemeinsam gelingen."

    Viola Bronsema, Geschäftsführerin von BIO Deutschland, ergänzt: "Unsere
    Blitzumfrage unter Biotech-Unternehmen ergab keine wesentlichen Änderungen bei
    der Einschätzung der aktuellen bzw. zukünftigen Geschäftslage oder dem
    politischen Klima. Ein leicht positiver Trend ist bei den Investitionen in
    Forschung und Entwicklung zu erkennen, bei der Personalplanung zeichnet sich
    eher Zurückhaltung ab. Die Eigenkapital-Finanzierung könnte besser sein. Das
    allgemeine Stimmungsbild ist also durchwachsen. Umso wichtiger ist es jetzt,
    politisch Zeichen zu setzen. Gerade mit Blick auf die Entwicklungen in den USA
    und Asien müssen wir hierzulande weiterhin sichtbares und deutliches politisches
    Engagement zeigen, um die Attraktivität des Standorts zu stärken. So
    vielversprechend die Hightech-Agenda ist, bleibt die Stimmung in der Branche
    dennoch verhalten."

    Die Trendumfrage wurde zum 20. Mal in Folge durchgeführt. Die Ergebnisse 2025
    beruhen auf 73 Antworten von Brancheninsidern, die aus Therapieentwicklern,
    biomedizinischen Dienstleistern, der industriellen Biotechnologie und von
    Diagnostika-Anbietern sowie sonstigen Biotechunternehmen kommen. Die Berechnung
    und Ermittlung der Indexwerte erfolgen analog zur vom IFO-Institut angewandten
    Methodik.

    Download:

    Der Text dieser Pressemitteilung steht auch hier zur Verfügung:
    http://www.biodeutschland.org/de/pressemitteilungen-uebersicht.html

    Über BIO Deutschland:

    Der BIO Deutschland e. V. ist eine unabhängige Biotechnologie-Organisation. Der
    Unternehmensverband vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler,
    europäischer und globaler Ebene. Die Biotechnologie überführt Biologie in die
    industrielle Anwendung. Sie hat beispielsweise in der Medizin bereits weithin
    sichtbaren Nutzen gezeigt. Innovative biobasierte Wirtschaftssysteme können
    Deutschland und Europa Souveränität und Wohlstand auf lange Sicht ermöglichen.
    Das Netzwerk im Verband ist interdisziplinär und einmalig. Die Mitglieder
    forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten global. BIO Deutschland ist
    eine starke Gemeinschaft. Sie setzt auf Vielfalt, Offenheit und
    Chancengleichheit und bekennt sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung.
    Roland Sackers ist Vorstandsvorsitzender von BIO Deutschland.

    Weitere Informationen unter: http://www.biodeutschland.org

    Fördermitglieder der BIO Deutschland und Branchenpartner sind:

    AGC Biologics, Avia, Baker Tilly, Bayer, BioSpring, Boehringer Ingelheim,
    BüchnerBarella, Citeline, CMS Hasche Sigle, Deutsche Bank, EY, Evotec, IDT
    Biologika, ITM Isotope Technologies Munich , KPMG, Lonza, Miltenyi Biotec,
    Novartis, PricewaterhouseCoopers, QIAGEN, Rentschler Biopharma, Roche
    Diagnostics, Sanofi Aventis Deutschland, Thermo Fisher Scientific, Vertex
    Pharmaceuticals, Vibalogics, ZETA.

    Pressekontakt:

    BIO Deutschland e. V.
    Dr. Claudia Englbrecht
    Schützenstraße 6a
    10117 Berlin
    Tel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326
    E-Mail: mailto:englbrecht@biodeutschland.org
    Web: http://www.biodeutschland.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74178/6153633
    OTS: BIO Deutschland e.V.


