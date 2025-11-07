UBS stuft Nutrien auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien von 63 auf 58 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngemittelkonzern habe die Erwartungen im dritten Quartal etwas übertroffen, schrieb Lucas Beaumont am Donnerstag. Der Experte senkte aber seine Preisannahmen für Stickstoff. Er nahm auch die Produktion in Trinidad aus seiner diesjährigen Volumenschätzung wegen einer vorübergehenden Schließung der dortigen Anlagen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 48,07EUR auf Tradegate (07. November 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Lucas Beaumont
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 63
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
