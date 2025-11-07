    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNutrien AktievorwärtsNachrichten zu Nutrien
    UBS stuft Nutrien auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien von 63 auf 58 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngemittelkonzern habe die Erwartungen im dritten Quartal etwas übertroffen, schrieb Lucas Beaumont am Donnerstag. Der Experte senkte aber seine Preisannahmen für Stickstoff. Er nahm auch die Produktion in Trinidad aus seiner diesjährigen Volumenschätzung wegen einer vorübergehenden Schließung der dortigen Anlagen./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:49 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:49 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 48,07EUR auf Tradegate (07. November 2025, 13:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Lucas Beaumont
    Analysiertes Unternehmen: Nutrien
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 58
    Kursziel alt: 63
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
