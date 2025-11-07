RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 218 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Baustoffkonzern sei der einzige globale Akteur, der sich auf Dekarbonisierung, Digitalisierung und Automatisierung (DDAA) konzentriere, schrieb Anthony Codling am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Das Unternehmen sei überzeugt davon, dass die operative Effizienz dadurch auf ein neues Niveau gehoben wird und damit auch die Rendite für die Aktionäre steigt. In seinen Schätzungen nahm er gewisse Kürzungen vor nach den Zahlen zum dritten Quartal./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:08 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:08 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 197,5EUR auf Tradegate (07. November 2025, 13:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anthony Codling

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 218

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

