    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft IAG Pence auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Fluggesellschafts-Holding habe im dritten Quartal wegen der Schwäche auf den Transatlantik-Strecken die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Harry Gowers am Freitag. Dank der unveränderten Gesamtjahresziele sei im vierten Quartal aber wieder Besserung zu erwarten./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:36 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:36 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,61 % und einem Kurs von 4,297EUR auf Tradegate (07. November 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Harry Gowers
    Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft IAG Pence auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Fluggesellschafts-Holding habe im dritten Quartal wegen der Schwäche auf den …