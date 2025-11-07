Terra Clean stellt Unternehmensupdate bereit

Vancouver B.C., 7. November 2025 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) für den 8. Dezember 2025 anberaumt hat. Auf der Versammlung werden die Aktionäre unter anderem ersucht, die aktuellen Direktoren des Unternehmens – Greg Cameron, Alex Klenman und Tony Wonnacott – wiederzuwählen und für die Ernennung von zwei weiteren Direktoren, nämlich Michael Gabbani und Brian Polla, abzustimmen.

„Ich möchte Mike und Brian im Board of Directors willkommen heißen und freue mich auf die Zusammenarbeit, um den Aktionärswert zu steigern“, so Greg Cameron, CEO des Unternehmens. „Mike ist ein erfahrener Ingenieur, der Jahrzehnte in der Nuklearindustrie verbracht hat. Er verfügt über ein tiefgreifendes Verständnis der Entwicklung der Branche und über die notwendigen Kontakte, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, von dieser Entwicklung zu profitieren. Brian ist ein Serienunternehmer und hat Erfahrung in der Tätigkeit in privat geführten und börsennotierten Unternehmen. Zudem ist er ein bedeutender Aktionär des Unternehmens. Die Aktionäre können sich glücklich schätzen, dass wir bei der Weiterentwicklung des Unternehmens auf ihr Fachwissen zurückgreifen können.“

Herr Michael Gabbani ist eine äußerst versierte Führungskraft im Bereich Vertrieb und Geschäftsentwicklung mit tiefgreifendem technischem Verständnis. Er begann seine Laufbahn als zugelassener Ingenieur mit über 30 Jahren Erfahrung in der Kernenergiebranche bei Atomic Energy of Canada Limited und wechselte später zu GE Hitachi Energy. Während seiner gesamten Karriere trat Herr Gabbani engagiert für die kanadische Nuklearindustrie ein. Er war 14 Jahre lang Mitglied des Board of Directors der Organization of Canadian Nuclear Industries, wo er die Lieferkette der Nuklearindustrie vertrat und sich für Zusammenarbeit, Innovation und internationale Partnerschaften einsetzte, um die Stärke und technische Innovationskraft der kanadischen Nuklearindustrie weltweit bekannt zu machen.