Borussia Dortmund macht mehr Gewinn - Umsatz stagniert

Bereits Ende September hatte Borussia Dortmund seine Aktionäre auf weniger Umsatz und Gewinn im neuen Geschäftsjahr eingestellt. Das Jahresergebnis wird zwischen minus 5 und plus 5 Millionen Euro erwartet. Der operative Gewinn soll bei 105 bis 115 Millionen Euro liegen und beim Konzernumsatz werden 475 Millionen Euro angepeilt./niw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 3,255 auf Tradegate (07. November 2025, 13:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 361,55 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,67 %/+52,67 % bedeutet.