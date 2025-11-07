Borussia Dortmund macht mehr Gewinn - Umsatz stagniert
- Borussia Dortmund steigert Ebitda auf 54,3 Mio. Euro.
- Transfereinnahmen erhöhen Ergebnis um 33,6 Mio. Euro.
- Umsatz stagnierte bei 107 Millionen Euro, Ausblick gedämpft.
DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat im ersten Geschäftsquartal 2025/2026 dank höherer Transfereinnahmen mehr verdient. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg von Juli bis Ende September auf 54,3 Millionen Euro nach 25,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie der BVB am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Parallel legte das Ergebnis aus Transfergeschäften im Vergleich zum Vorjahresquartal um 33,6 Millionen Euro zu. Das Konzernergebnis kletterte von 1,6 auf 22,9 Millionen Euro nach oben.
Der Umsatz stagnierte dagegen bei rund 107 Millionen Euro. Höhere Einnahmen durch die TV-Vermarktung wurden unter anderem durch schwächere Erlöse im Merchandising und dem Spielbetrieb aufgezehrt. Vollständige Zahlen will der im SDax notierte Club am 14. November vorlegen.
Bereits Ende September hatte Borussia Dortmund seine Aktionäre auf weniger Umsatz und Gewinn im neuen Geschäftsjahr eingestellt. Das Jahresergebnis wird zwischen minus 5 und plus 5 Millionen Euro erwartet. Der operative Gewinn soll bei 105 bis 115 Millionen Euro liegen und beim Konzernumsatz werden 475 Millionen Euro angepeilt./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 3,255 auf Tradegate (07. November 2025, 13:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -3,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 361,55 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,67 %/+52,67 % bedeutet.
