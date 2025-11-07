Börsen Update
Börsen Update Europa - 07.11. - TecDAX schwach -1,05 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 23.497,18 PKT und verliert bisher -1,04 %.
Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +1,82 %, BMW +1,52 %, Commerzbank +0,98 %
Flop-Werte: Zalando -6,32 %, Scout24 -5,90 %, Daimler Truck Holding -3,06 %
Der MDAX bewegt sich bei 28.835,58 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: KRONES +4,33 %, HENSOLDT +3,67 %, Hochtief +1,91 %
Flop-Werte: Delivery Hero -9,35 %, HelloFresh -4,83 %, AUTO1 Group -4,08 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:47) bei 3.472,96 PKT und fällt um -1,05 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,67 %, Nordex +0,65 %, freenet +0,59 %
Flop-Werte: Evotec -7,65 %, AIXTRON -3,82 %, ATOSS Software -3,18 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:55) bei 5.567,77 PKT und fällt um -0,82 %.
Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +1,82 %, BMW +1,52 %, BNP Paribas (A) +1,36 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -4,46 %, SAP -2,40 %, Adyen Parts Sociales -2,29 %
Der ATX steht bei 4.755,54 PKT und verliert bisher -0,31 %.
Top-Werte: voestalpine +3,43 %, UNIQA Insurance Group +1,42 %, Raiffeisen Bank International +1,01 %
Flop-Werte: Lenzing -5,61 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,13 %, Wienerberger -2,40 %
Der SMI bewegt sich bei 12.246,35 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: Logitech International +0,82 %, Swisscom +0,79 %, Roche Holding +0,60 %
Flop-Werte: Alcon -2,60 %, Swiss Re -1,68 %, Swiss Life Holding -1,62 %
Der CAC 40 steht bei 7.918,57 PKT und verliert bisher -0,49 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +3,68 %, Euronext +1,88 %, Kering +1,64 %
Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -3,76 %, Bureau Veritas -2,33 %, AXA -2,08 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.727,13 PKT und fällt um -0,59 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,67 %, AstraZeneca +0,93 %, Telia Company +0,85 %
Flop-Werte: Skanska (B) -2,40 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,65 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,64 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 4.870,00 PKT und gewinnt bisher +0,62 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,99 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,89 %, Coca-Cola HBC +0,65 %
Flop-Werte: Viohalco -2,26 %, Public Power -1,53 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,08 %
