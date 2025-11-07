    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    Besonders beachtet!

    769 Aufrufe 769 0 Kommentare 0 Kommentare

    Delivery Hero Aktie gerät unter starken Druck - 07.11.2025

    Am 07.11.2025 ist die Delivery Hero Aktie, bisher, um -9,35 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.

    Besonders beachtet! - Delivery Hero Aktie gerät unter starken Druck - 07.11.2025
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

    Delivery Hero Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2025

    Die Delivery Hero Aktie ist bisher um -9,35 % auf 18,203 gefallen. Das sind -1,878  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Delivery Hero Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,74 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,35 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    26.952,77€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30.763,16€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Delivery Hero Aktionäre einen Verlust von -19,94 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um -11,37 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Delivery Hero eine negative Entwicklung von -25,79 % erlebt.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.

    Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,37 %
    1 Monat -19,86 %
    3 Monate -19,94 %
    1 Jahr -47,44 %

    Informationen zur Delivery Hero Aktie

    Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,45 Mrd.EUR wert.

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 07.11.25


    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 07.11.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

    Börsenstart Europa - 07.11. - FTSE Athex 20 stark +2,07 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Delivery Hero

    -8,76 %
    -11,17 %
    -20,50 %
    -20,94 %
    -48,47 %
    -43,05 %
    -82,58 %
    -36,17 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Delivery Hero Aktie gerät unter starken Druck - 07.11.2025 Am 07.11.2025 ist die Delivery Hero Aktie, bisher, um -9,35 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.