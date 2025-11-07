Besonders beachtet!
Delivery Hero Aktie gerät unter starken Druck - 07.11.2025
Am 07.11.2025 ist die Delivery Hero Aktie, bisher, um -9,35 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.
Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.
Delivery Hero Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.11.2025
Die Delivery Hero Aktie ist bisher um -9,35 % auf 18,203€ gefallen. Das sind -1,878 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Delivery Hero Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,74 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,35 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Delivery Hero Aktionäre einen Verlust von -19,94 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um -11,37 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Delivery Hero eine negative Entwicklung von -25,79 % erlebt.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.
Delivery Hero Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-11,37 %
|1 Monat
|-19,86 %
|3 Monate
|-19,94 %
|1 Jahr
|-47,44 %
Informationen zur Delivery Hero Aktie
Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,45 Mrd.EUR wert.
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 07.11.25
In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 07.11.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
Börsenstart Europa - 07.11. - FTSE Athex 20 stark +2,07 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?
Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.