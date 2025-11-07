Bitcoin-Kurs stürzt vor dem Wochenende: Was Anleger jetzt wissen müssen! - 07.11.25

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -1,69 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 102.475,84USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -2,80 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -2,00 %, Solana SOL/USD änderte sich um -2,36 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -8,50 %, ETH/USD um -15,27 %, SOL/USD um -17,02 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -10,98 %.